Le prochain jeu Mafia se déroulerait à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En ce qui concerne le gameplay, celui-ci se concentrerait sur une narration plus linéaire, de la même manière que les deux premiers jeux de la franchise.

Le prochain Mafia sera-t-il à la hauteur ? Nick Spheshal, co-fondateur de XboxEra, a partagé le 14 mai 2022 une nouvelle rumeur sur le nouveau jeu Mafia dans le podcast XboxEra. S’exprimant dans l’émission, Nick a déclaré que le prochain jeu pourrait se dérouler en Sicile. Il a également annoncé que le quatrième opus du jeu se concentrerait sur la famille de Don Salieri.

Un Mafia 4 en Sicile ?

Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de changements au sein d’Hangar 13 – le développeur derrière la franchise Mafia. Après les départs du chef de studio Haden Blackman et du directeur de l’exploitation Matthew Urban, l’incertitude règne sur les suites de leurs projets. Cependant, selon un récent rapport de Kotaku partagé le 5 mai 2022, le studio Hangar 13 de Brighton, au Royaume-Uni, dirige le développement d’un prochain et nouveau jeu Mafia.

Les fans qui espéraient mettre la main rapidement sur le prochain épisode de la franchise seront déçus. Le jeu n’est seulement qu’au début du développement, selon le même rapport de Kotaku. Mafia 4 (nom provisoire) porte apparemment le nom de code Nero et devrait fonctionner sur Unreal Engine 5. Hangar 13 abandonnerait donc le moteur Mafia 3, récemment utilisé pour les remasters des jeux originaux.

Lincoln Clay attaquant un gang de mafia. // Source : Kotaku

L’histoire devrait se concentrer sur Don Salieri, le chef de la famille criminelle Salieri pour qui travaille le protagoniste Tommy Angelo dans le premier opus. Le journaliste affirme également que le prochain épisode de Mafia ne serait pas un open world, mais quelque chose de plus linéaire comme pouvaient l’être les premiers jeux de la franchise.

Une nouvelle chance après l’échec de Mafia 3

Malheureusement, les développeurs de Hangar 13 ont eu du mal à réaliser leurs objectifs avec Mafia 3. Les fans de la franchise s’étaient souvent plaints de faire toujours la même chose : interroger, détruire, assassiner…

Fusillade dans Mafia 3. // Source : Capture d’écran

Dans Mafia 3, on incarne un Lincoln Clay à peine revenu de la guerre du Vietnam. Le personnage retrouve sa famille adoptive qui n’est autre que la Mafia Noire, gérée par un certain Sammy Robinson. Ce dernier a d’ailleurs un souci de dette avec le Don de la Mafia italienne, à savoir Sal Marcano, et pour l’effacer, il envoie Lincoln Clay accomplir un casse.

Notre personnage est d’ailleurs accompagné du fils de Sammy, c’est-à-dire Ellis, mais aussi de Thomas Burke et Giorgi Marcano, qui réussissent le casse avec succès, sauf qu’évidemment tout ne se passe pas comme prévu. Sal Marcano commet ensuite l’irréparable en tuant Sammy Robinson et Ellis dans leur propre bar, ainsi que Lincoln Clay, laissé quant à lui pour mort.

Avec un gameplay éprouvant en termes de contextualisation, le titre ne cherchait pas à nous faire croire que l’on faisait quelque chose de différent. C’était surtout un cercle vicieux où il fallait sans cesse faire la même chose. Le prochain Mafia sera-t-il à la hauteur de nos attentes ? Seul l’avenir nous le dira. Il faudra évidemment prendre toutes ces informations avec des pincettes, en attendant une potentielle officialisation de Mafia 4 du côté de Hangar 13.