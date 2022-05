Un mot dans Wordle semblait trop « étroitement liée à un événement majeur récent », a déclaré son représentant Jordan Cohen. Le nom commun « fœtus » a été retiré du jeu en ligne, alors que la Cour suprême des États-Unis souhaite remettre en cause le droit à l’avortement.

Le New York Times, propriétaire du jeu de lettres Wordle, a publié le lundi 9 mai 2022 un article expliquant pourquoi il avait supprimé le mot « fœtus » des réponses du jeu. Le timing est plus que maladroit, alors que le droit à l’avortement aux États-Unis pourrait être remis en cause par la Cour suprême.

Cette décision fait suite au projet d’opinion majoritaire de la Cour suprême des États-Unis, rédigé par le juge Samuel Alito, et relayé par Politico.

Le New York Times. // Source : Sam Chills

Garder le jeu « distinct de l’actualité »

Le lundi 9 mai 2022, la directrice éditoriale de la rubrique jeux du prestigieux quotidien, Everdeen Mason a déclaré que, parmi les millions de joueurs quotidiens du célèbre jeu Wordle : « Certains pourraient tomber sur une solution obsolète qui semble étroitement liée à un événement majeur de l’actualité récente. C’est tout à fait involontaire et c’est une coïncidence.»

En effet, « fœtus » est un mot qui tombait mal à ses yeux sur fond de menace pour le droit à l’avortement aux États-Unis. « À la rubrique jeux du New York Times, nous prenons au sérieux notre place de lieu de divertissement et d’évasion, et nous voulons que Wordle reste éloigné de l’actualité », a ajouté Everdeen Mason.

Qui plus est, l’équipe du jeu Wordle avait déjà découvert la semaine dernière que le mot fœtus serait la solution du lundi 9 mai 2022. Il était malheureusement trop tard pour pouvoir le modifier ou le supprimer chez tous les utilisateurs. « Nous voulons souligner que c’est quelque chose de très inhabituel », a insisté le journal, qui avait déjà annoncé mi-février avoir nettoyé Wordle de mots « vulgaires ou grossiers » à venir.

Le 3 mai 2022, la Cour suprême des États-Unis a confirmé l’authenticité d’un document interne qui souhaitait annuler la décision historique de 1973 Roe v. Wade, augurant de la fin du droit constitutionnel à avorter. Dans la foulée, le chef de la Cour, le juge John Roberts avait ajouté avoir ordonné une enquête pour découvrir l’origine de la fuite de ce projet.

Le New York Times tâtonne avec Wordle

Pour la première fois le 30 mars 2022, le jeu Wordle avait proposé deux mots différents aux joueurs et aux joueuses. Cela a provoqué la surprise et la stupéfaction des fans. En effet, à l’origine le jeu reposait sur une unique énigme lettrée (et quotidienne), le Wordle n’avait jamais proposé deux mots à ses joueurs. Cette règle d’une seule grille permettait aux fans de partager leurs résultats à l’aide de petits carrés verts et noirs, pour pouvoir ensuite montrer leur score aux autres sans gâcher la solution.

Depuis l’acquisition du Wordle par Le New York Times le 31 janvier 2022, le responsable de la communication Jordan Cohen avait annoncé que certaines modifications seraient apportées au jeu, sans que cela puisse atteindre aux fondamentaux de base –qui sont la gratuité et le fonctionnement de partage des résultats : « Pour rendre ce puzzle plus accessible, nous sommes en train d’analyser certains résultats et retirons, au fil du temps, les mots qui peuvent être soit offensants, soit trop obscurs.»