Le troisième film de la saga Les Animaux fantastiques arrive dans les salles de cinéma en France, avec un nouvel acteur pour incarner le rôle de Grindelwad.

C’est l’une des sorties les plus attendues en ce printemps 2022 : le troisième volet du film Les Animaux fantastiques est là. Cet opus dérivé de la saga Harry Potter sort le 13 avril 2022 en France. Dans cet article, vous trouverez tout ce qu’il faut savoir avant de regarder Les Animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

Cet article contient des spoilers, si vous n’avez pas vu les précédents films des Animaux fantastiques, allez vite les regarder et revenez le lire !

Spoilers ! // Source : Warner Bros, montage Numerama

Après l’ascension de Gerald Grindelwad et son souhait de mener une guerre contre les Moldus, que va-t-il arriver à nos amis sorciers de Poudlard et à leurs alliés ?

Ce n’est un secret pour personne, le studio américain Warner en charge de la production des Animaux fantastiques a rencontré beaucoup de difficultés pour réaliser ce troisième volet. La faute à une pandémie mondiale et au départ de l’acteur Johnny Depp.

Le tournage du film, d’abord prévu courant 2019 afin de garantir une sortie fin 2020, a été retardé. J.K. Rowling, la romancière et autrice des livres d’Harry Potter, avait d’abord annoncé vouloir retravailler son scénario. Le président de Warner Bros, Kevin Tsujihara, justifie lui cette attente par la nécessité de satisfaire les fans de la saga, tous déçus par le second opus Les Crimes de Grindelwald.

Voir la bande-annonce des Animaux fantastiques 3 :

5 choses à savoir avant de voir le film :

Quelle est la place du film dans l’univers d’Harry Potter ?

J.K. Rowling avait annoncé que le film se situerait 70 ans avant le premier volet d’Harry Potter. C’est donc un spin-off de la saga. À l’origine, « Les Animaux fantastiques » (en anglais, Fantastic Beats) est un livre qu’on aperçoit dans le film, appartenant au célèbre sorcier à lunettes. Il fut rédigé par Norbert Dragonneau (son nom dans la version française) qui était employé au Ministère de la Magie.

Qui est le méchant dans Les Animaux fantastiques 3 ?

Plusieurs années avant l’apparition de « Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom » (mais on va quand même l’écrire : Voldemort), il y avait Gellert Grindelwald. Ce sorcier est particulièrement habile et rusé, contrairement au Seigneur des Ténèbres de l’autre saga. Véritable manipulateur et calculateur, Grindelwald est un sombre leader qui n’est intéressé que par le pouvoir. Il cherche à mettre fin au code de la magie. C’est lui le méchant dans Les Animaux fantastiques 3.

Pourquoi n’est-ce plus le même acteur qui incarne le méchant ?

Johnny Depp devait initialement occuper le rôle de Grindelwald comme dans les deux premiers opus, mais en novembre 2020, il s’est retiré à la suite des déclarations de son ex-femme Amber Heard et à la demande de Warner Bros — l’acteur ayant été accusé de violences conjugales. Il a été immédiatement remplacé par Mads Mikkelsen, l’acteur de la série Hannibal.

Que s’est-il passé à la fin du deuxième film ?

Dans les ultimes scènes du second opus, Credence réussit à s’échapper avec Grindelwald malgré leurs différents et les événements qui se sont produits lors du premier film. Grindelwald promet alors à Credence de lui révéler sa véritable identité. Il lui fait don de trois choses : d’abord, une baguette magique pour s’entrainer ; ensuite, il fait apparaitre la véritable forme du phénix à côté de lui ; enfin, il lui révèle qu’il est en réalité un frère d’Albus (Aurelius Dumbledore).

Y aura-il d’autres films ou futurs projets ?

À l’heure actuelle, cinq films des Animaux fantastiques sont attendus. Dans la lignée de son prédécesseur Harry Potter, Les Animaux fantastiques devrait engendrer plusieurs films. Il a été annoncé que quatre suites s’ajouteraient au premier film sorti en 2016, et que celles-ci se dérouleraient entre les périodes 1926 et 1945, donc jusqu’à la fin de la querelle entre Dumbledore et Grindelwald.