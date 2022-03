Stephen Wilhite est décédé. Il a développé le format du GIF dans les années 1980. Il est devenu le support le plus populaire pour des mèmes.

On doit beaucoup à Stephen Wilhite. Sans lui, Internet n’aurait jamais été un lieu si drôle. Cet homme n’est autre que l’inventeur des images Graphics Interchange Format — les GIF. Auprès des médias américains, son épouse vient de confirmer, ce 24 mars 2022, son décès. Il est mort à l’âge de 74 ans, des suites du covid.

Stephen Wilhite a commencé à développer ce format dans les années 1980, alors qu’il travaillait dans la boîte d’informatique CompuServe, leader à l’époque. « Il a inventé le GIF tout seul — il le faisait en fait à la maison et l’apportait au travail après l’avoir perfectionné », confie son épouse au média américain The Verge. « Il imaginait tout en privé dans sa tête, puis se mettait à le programmer sur l’ordinateur. »

Lorsque le format du GIF abouti en 1987 grâce à Stephen Wilhite et son équipe, il s’agissait alors de développer un format compatible avec un réseau Internet très lent, mais capable malgré tout de porter des images de haute résolution et en couleurs. Ce fut un format d’image de référence avant l’arrivée du PNG (Portable Network Graphics), capable depuis de porter des images de bien meilleure qualité.

Peu à peu, au début des années 2000, le GIF est devenu le support des mèmes que l’on connaît aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Il revêt toutefois d’autres utilités, comme par exemple dans le domaine de vulgarisation scientifique, pour porter des animations.

On dit « jif », pas de débat

Vous n’avez jamais su prononcer « gif » ? Il est temps, en l’honneur de Stephen Wilhite, d’adresser ce problème : son inventeur expliquait en 2013 dans le New York Times que le gif se prononce « jif », et non pas « guif ». Voilà.

Durant cette même interview, il partageait d’ailleurs son GIF préféré : celui d’un bébé qui dance. On ne peut pas dire que ce soit un mème particulièrement connu de nos jours, mais c’est justement cela : ce GIF est devenu viral, dans les débuts d’internet, avant même la culture des mèmes. C’était, pour Stephen Wilhite, le symbole des débuts du GIF sur le web.

