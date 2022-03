Le réseau du PlayStation Network rencontre des soucis de fonctionnement ce 23 mars. Plusieurs services sont HS.

Le PlayStation Network (PSN) fait face à des perturbations significatives, ce mercredi 23 mars. Plusieurs services dépendant de la plateforme de Sony — comme le jeu en ligne avec la PlayStation 5 — sont défaillants depuis ce matin, selon les signalements des internautes sur le site DownDetector, une référence pour suivre l’état de fonctionnement des services.

Le PlayStation Network partiellement en panne

Une confirmation d’une panne sur le PSN est venue de Sony, avec son tableau de bord servant à vérifier la santé du service. Sont touchés : le jeu en ligne, les achats dans la boutique, les fonctions pour les réseaux sociaux et la formule d’abonnement au PlayStation Now (qui permet d’accéder à un catalogue de jeux vidéo en streaming).

Plusieurs services sont HS sur le PSN.

Le problème, dont la cause n’est pas encore identifiée à ce stade, semble ne pas toucher les joueurs et les joueuses de la même manière. Ainsi, un journaliste de Numerama a pu se connecter sans rencontrer de souci particulier. Mais sur Twitter, nombreux sont les témoignages à évoquer un « PSNDown ».

Les joueurs et les joueuses se servant des consoles d’anciennes générations de Sony (PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita) et par le service web du PSN peuvent aussi avoir les mêmes ennuis. Seule bonne nouvelle : les outils de gestion du compte sont marqués comme étant opérationnels, tout comme la plateforme PlayStation Video et le PlayStation Direct.

Les signalements ont explosé ce mercredi 23 mars.

Signe du poids du PlayStation Network dans le monde du jeu vidéo et la place prise par le jeu en ligne, les soucis rencontrés par le réseau affectent par ricochet des jeux vidéo très populaires : GTA 5, FIFA, Rainbow Six, Call of Duty, Destiny, Battlefield, Fall Guys, NBA 2K et Red Dead Redemption sont quelques uns des titres remontant fortement dans DownDetector.