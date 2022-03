Il y aura Michael B. Jordan dans Je suis une légende 2 : que peut-on attendre de cette suite ?

La suite de « Je suis une légende » (I am legend) est commandée par Warner. Il y aura Michael B. Jordan au casting.

Je suis une légende avait été un flop critique à sa sortie en 2007 et un succès modéré au box-office. Le film porté par Will Smith est pourtant devenu culte peu à peu. C’est peut-être cette inscription dans le temps qui a motivé Warner à commander une suite, comme l’a annoncé Deadline le 4 mars 2022.

L’univers de Je suis une légende représente une Terre post-apocalyptique infestée de zombies très humanisés et ressemblants énormément à des vampires. Dans le premier volet, Will Smith interprétait un homme seul, Robert Neville, avec son chien, arpentant les rues à la recherche d’un remède contre la pandémie zombie.

Will Smith, Michael B. Jordan : quel est le casting ?

Peu après l’annonce d’une suite, Will Smith a confirmé le même jour l’information sur son compte Instagram en postant une ancienne image du film (sans aucun commentaire toutefois). Cela signe le retour très probable de l’acteur pour ce nouveau projet.

Sur ce même post Instagram, Will Smith a tagué un autre acteur : Michael B. Jordan. Cela confirme une autre information : il sera lui aussi à l’affiche de cette suite.

Scénariste

Bien qu’aucun réalisateur n’ait été annoncé, on sait déjà que ce serait Akiva Goldsman au scénario. C’était déjà lui qui avait œuvré sur l’histoire du premier volet sorti en 2007. Sa tâche n’était pas des moindres : le film est adapté d’un roman qui est lui-même culte, Je suis une légende de Richard Matheson. Le scénario du premier volet différait énormément du livre.

Date de sortie

Il n’y a pour l’instant aucune fenêtre de tir pour la sortie de la suite. Le projet est commandé, ce qui signifie qu’il entre en préproduction. Le tournage n’a pas commencé. Il ne faut pas s’attendre à le voir sur nos écrans en 2022 et probablement pas non plus en 2023.

L’histoire (spoilers sur le 1 !)

Originellement, Richard Matheson n’avait pas écrit de suite à Je suis une légende. Alors, si le premier film était une adaptation déjà très libre du roman, il faudra partir presque totalement de zéro pour développer une suite.

Cependant, si vous avez vu le premier volet au cinéma lors de sa sortie en 2007, vous vous interrogez probablement : comment est-ce possible qu’il y ait la moindre suite étant donné comment cela s’était terminé ? Il se trouve effectivement qu’à la fin du film, le personnage joué par Will Smith mourrait en se sacrifiant. Sauf qu’il s’agit là d’une fin alternative. Celle qui était originellement voulue par le réalisateur est présente dans les bonus du DVD.

Dans cette deuxième fin, le personnage principal, Robert Neville, ne meurt pas. Le chef des infectés décide d’épargner le héros, de lui pardonner ses expériences réalisées sur les infectés, et même de libérer les otages. À moins d’imaginer un twist très original pour faire revenir le personnage de Will Smith, il est très probable que la suite repose sur cette fin.