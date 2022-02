Xbox : les 4 jeux offerts par Microsoft en mars 2022 ne font pas rêver

On connaît les jeux vidéo qui seront offerts aux abonnés Xbox en mars 2022. Comme toujours depuis plusieurs mois, c’est décevant.

Depuis plusieurs années, Microsoft récompense ses abonnés Xbox en offrant des jeux tous les mois. Mais, particularité de cette initiative, les titres proposés ne font pas vraiment rêver. Et on ne peut pas dire que cela change avec la sélection du mois de mars 2022.

Les jeux offerts aux abonnés Xbox en mars. // Source : Microsoft

On rappelle qu’un abonnement Xbox Live Gold, outre le jeu en ligne, permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. On rappelle aussi que le service n’est pas comparable au Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux offerts par Microsoft en mars 2022

Du 1er au 31 mars : The Flame in the Flood

Une jeune fille et son chien tentent de survivre dans une Amérique où la notion de société n’existe plus. Pour y parvenir, il faudra échapper à mille dangers.

Du 16 mars au 15 avril : Street Power Soccer

Ce n’est clairement pas le foot qui est diffusé chaque semaine sur beIN Sports et Canal+. Ici, on est dans le foot de rue, avec des coups déments et des super-pouvoirs. Bref, c’est de l’arcade pure et dure.

Du 1er au 15 mars : Sacred 2 Fallen Angel

Choisissez entre la campagne de la lumière ou de l’ombre dans un monde sans temps de chargement, combinant jeu solo et multijoueur et incluant de nombreuses quêtes, personnages et combats épiques et mortels.

Du 16 au 31 mars : SpongeBob’s Truth or Square

Saperlipopette : Bob a perdu la recette du Pâté de Crabe. À l’aide de ses amis de Bikini Bottom, il n’hésitera pas à explorer ses meilleurs souvenirs pour remettre la main dessus.