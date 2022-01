Le mode réalité virtuelle d’Hitman 3, disponible depuis le 20 janvier 2022 sur PC, est une fausse bonne idée. Et les avis négatifs criblent la page Steam du jeu d’assassinat, pourtant excellent.

L’excellent Hitman 3 est entré dans sa deuxième année, le 20 janvier 2022. À cette occasion, IO Interactive a lancé le jeu sur Steam (l’Epic Games Store a bénéficié d’une exclusivité d’un an) et un mode VR (réalité virtuelle). Sur ce deuxième point, le studio aurait peut-être dû s’abstenir. Car les évaluations actuellement affichées sur la plateforme de Valve, considérées comme plutôt moyennes, ne reflètent en rien les qualités de cette simulation d’assassinat.

Les joueuses et les joueurs bombardent la page Steam de Hitman 3 d’avis au mieux tièdes en partie à cause du mode VR, qui ne rend pas justice au jeu vidéo. Ce tweet vidéo partagé le 21 janvier par Dan Ryckert résume à quel point le jeu est cassé quand on enclenche la réalité virtuelle : alors qu’il essaie d’étrangler un ennemi avec ses mains, un bug visuel étrange se produit et fait s’envoler la victime.

Hitman VR working as intended pic.twitter.com/cOPmYazJ38 — Dan Ryckert (@DanRyckert) January 21, 2022 Oups…

Le mode VR d’Hitman 3 est une fausse bonne idée

Site spécialisé dans la réalité virtuelle, UploadVR a livré un verdict très négatif sur l’expérience VR désormais accessible via la version PC d’Hitman 3. « Vous ne pouvez pas porter deux objets en même temps et le jeu n’est pas pensé pour vous encourager à vous tourner sur vous-même pour bouger dans les environnements virtuels », déplore-t-il. L’auteur ajoute : « Avec les manettes Oculus Touch, mes mains semblent beaucoup plus basses, ce qui rend la visée avec les armes particulièrement compliquée. » Le média accompagne ses propos d’une longue vidéo où on peut constater que le si doué agent 47 — tueur normalement à l’aise — vit un véritable calvaire. Entre les mouvements hésitants, les bugs nombreux et l’interface pas toujours adaptée, ce mode semble être une fausse bonne idée.

UploadVR croit savoir pourquoi Hitman 3 ne fonctionne pas en réalité virtuelle : IO Interactive serait parti de la version VR auparavant disponible sur le PlayStation VR, alors qu’elle affiche trop de limites en termes de gameplay pour rendre décente une expérience plus ambitieuse (elle est pensée pour être jouée à la manette classique, ce qui limite les possibilités en matière d’interactions plus immersives). Le studio aurait sans doute dû partir d’une feuille blanche pour une adaptation bien plus réussie. Hitman 3 n’est pas le premier jeu à rater son passage par la case VR (quelqu’un se souvient de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ?).

Hitman 3 en VR, ou la simulation de la tremblote. // Source : Capture d’écran

Pour les quelques fans s’y étant essayés, c’est la douche froide. Sur Steam, Sdratab témoigne par exemple : « Aucune interaction possible, on ne peut pas se déplacer IRL [dans la réalité] sous peine de devoir recentrer la caméra à chaque fois qu’on se retourne. Moi qui m’attendais, en 2022, à pouvoir un minimum interagir avec son environnement en VR, c’est chose ratée. On ne peut même pas ouvrir une simple porte. »

Par conséquent, cette petite initiative censée commémorer un anniversaire est en train de se retourner contre IO Interactive. Outre les avis Steam qui ne constituent pas une belle vitrine pour Hitman 3, le subreddit du jeu a été temporairement fermé après du harcèlement — décision qui a été prise par les modérateurs –, ce qui arrive hélas bien trop souvent quand des joueuses et des joueurs sont mécontents.