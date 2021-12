Les trois jeux Tomb Raider sont gratuits sur l’Epic Games Store : ne tardez pas !

Vous pouvez récupérer pendant quelques jours la trilogie du reboot de Tomb Raider par Square Enix. Ne manquez pas ces jeux, ils valent le coup.

C’est ce qui s’appelle finir l’année en beauté. Pour le dernier jour de sa longue séquence de jeux offerts sur sa plateforme, Epic Games conclut l’évènement par un bouquet final : le studio offre aux joueurs et aux joueuses la trilogie Tomb Raider, qui est une relance de la licence proposée par le studio Square Enix entre 2013 et 2018.

Si ces jeux (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider) vous intéressent, vous avez jusqu’au 6 janvier 2022 pour les récupérer, avant 17h (heure de Paris). Une fois acquis, vous les détiendrez toujours — du moins, tant que la plateforme de l’Epic Games Store existera et que vous aurez accès à votre compte. Après, il sera trop tard.

La trilogie qu’offre Epic Games met un point final à quinze jours de promotion, au cours desquels il était possible de récupérer des jeux indépendants, mais aussi des titres à la notoriété plus importante, comme Shenmue III ou Control. De quoi étoffer sa ludothèque à peu de frais, si tant est que les jeux proposés vous plaisent.

Scène de Shadow of the Tomb Raider. // Source : Square Enix

Obtenir Tomb Raider sur l’Epic Games Store

Si vous désirez récupérer ces titres, vous devez avoir un compte sur l’Epic Games Store. Ouvrez ensuite l’application dédiée sur votre ordinateur et connectez-vous à votre profil.

Sur la page d’accueil, dans l’onglet « Boutique », descendez jusqu’à la section « Jeux gratuits ». Allez sur le titre qui vous intéresse, cliquez sur le bouton « Obtenir ». Dans la nouvelle page, cliquez sur « Confirmer la commande », puis « J’accepte », et voilà ! Le jeu apparaît dans votre bibliothèque. Il vous faut répéter l’opération pour les trois jeux si vous les voulez tous les trois.

La trilogie développée par Square Enix s’intéresse davantage à la genèse de Lara Croft, en montrant de quelle façon une jeune femme devient la fameuse héroïne, aventurière et archéologue, qui est aussi athlétique que rusée. C’est aussi l’occasion de retravailler l’image du personnage, pour l’éloigner un peu plus de la façon très sexualisée de la représenter des tout premiers jeux.

Les trois titres ont été bien accueillis par la presse et le public, avec des avis et des scores tout à fait convenables. Nous avions rendu un verdict globalement satisfait sur le dernier épisode, en soulignant la qualité des graphismes et l’intensité de certains passages, même si nous regrettions une difficulté un peu faiblarde et une formule qui ne s’est pas beaucoup renouvelée d’un titre à l’autre.