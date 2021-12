La plateforme Epic Games Stores offre Shenmue III ce 17 décembre 2021. Le jeu peut être récupéré gratuitement jusqu’à 17 heures.

C’est reparti. Pour les quinze prochains jours, l’Epic Games Store relance son évènement annuel pour attirer les joueurs et les joueuses sur sa plateforme. De quelle manière ? Pendant deux semaines, la boutique va offrir un jeu par jour à sa communauté. Ce 17 décembre, c’est Shenmue III qui peut être récupéré, jusqu’à 17 heures (heure de Paris). Après, il sera trop tard.

Shenmue III gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’à 17 heures

Pour récupérer le jeu, il vous faut un compte sur l’Epic Games Store. Lancez ensuite l’application dédiée sur votre ordinateur, connectez-vous à votre profil si ce n’est pas déjà le cas.

À partir de là, dans l’onglet « Boutique », descendez jusqu’à la section « Jeux gratuits ». Allez sur Shenmue III et cliquez sur le bouton jaunâtre appelé « Obtenir ». Dans la nouvelle page, cliquez sur « Confirmer la commande », puis « J’accepte », et voilà ! Le jeu apparaît désormais dans votre bibliothèque. Il ne reste plus qu’à l’installer et à lancer la partie.

Si vous ne voyez pas cette page, c’est que vous vous y prenez mal. // Source : Capture d’écran

Shenmue III est le troisième épisode de la série Shenmue, une licence qui a débuté à la fin des années 1990 sur Dreamcast, la dernière console de Sega. À l’époque, le jeu avait fait sensation et est aujourd’hui souvent cité parmi les jeux qui ont le plus marqué leur époque, voire le jeu vidéo tout court. Un deuxième volet est sorti en 2001, tandis que le troisième est arrivé en 2019.

Contrairement à ce qui se fait couramment dans le jeu vidéo, Shenmue III a fait l’objet d’un financement participatif pour soutenir son développement — cette pratique existe certes, mais davantage pour les projets indépendants et de plus petite envergure. La campagne avait été un succès, avec plus de sept millions de dollars au compteur.

Pose ce bâton Ryo, tu vas faire une bêtise. // Source : Deep Silver

L’existence de Shenmue III a été longtemps incertaine. Les années passaient après le deuxième opus et rien ne venait. C’est pour ainsi dire par hasard que le jeu a refait surface, en tout cas médiatiquement : lors de la conférence pré-E3 de Sony en 2015, le créateur de la série, Yū Suzuki, est apparu pour annoncer la mise en chantier du jeu vidéo.

Shenmue III a finalement fait ses débuts en novembre 2019, sur PC et PlayStation 4. Pour l’anecdote, la boutique Epic Games Store s’est retrouvée dans la situation de devoir rembourser des joueurs et des joueuses qui ne voulaient pas que ce jeu soit proposé sur sa plateforme. En effet, ces derniers l’attendaient plutôt sur le service concurrent, Steam.