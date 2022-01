Le jeu Prince of Persia, qui est sorti en 1989 sur Apple II, peut être (re)découvert directement dans son navigateur, grâce à l’émulation.

Si vous avez connu les années 90, vous avez peut-être joué à Prince of Persia. Sorti en 1989, le jeu a marqué toute une génération de joueurs et de joueuses. Combien de temps avons-nous bien pu passer au CDI, à l’époque du collège, à déplacer le héros dans ce décor exotique en 2D ? Sans doute beaucoup trop d’après-midi. Mais cela a laissé des souvenirs impérissables.

Les souvenirs qui rejaillissent à la surface. // Source : Prince of Persia

Jouer à Prince of Persia dans le navigateur

Figurez-vous que vous pouvez revivre cette époque désormais fort lointaine dans le navigateur web, grâce à une adaptation du jeu vidéo en JavaScript. Rendez-vous sur le site PrinceJS.com et lancez sans tarder une partie. Le site est récent : il n’est apparu que tout récemment sur le net, d’après Internet Archive. Alexis Kauffmann, le fondateur de Framasoft, en parlait le 28 décembre.

Il est à noter que l’adaptation du jeu en JavaScript permet de tricher facilement, en bougeant les variables dans l’URL. Il est possible de changer de niveau en bougeant le paramètre « level= », de se rajouter des points de vie avec « health= » ou bien de modifier le temps (« time ») et la force (« strength »). Mais cela enlève un peu le sel de l’aventure.

https://princejs.com/?level=5&health=5&time=58&strength=100&width=0

Prince of Persia est un jeu disponible depuis longtemps en émulation : par exemple, on signalait en 2015 la mise à disposition de 2 300 jeux vidéo pour MS-DOS par la même organisation, Internet Archive, afin qu’ils puissent être lancés au sein de son navigateur web — Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari, Opera, Brave et Vivaldi sont notamment supportés.

En 2012, le code source de Prince of Persia de 1989 a été publié sur GitHub, mais sans licence libre. Le développeur Jordan Mechner est retombé par hasard sur des disquettes 3,5 pouces qui contenaient le code source du jeu pour l’ordinateur Apple II. Son père, qui a créé la musique du jeu, les avait découvertes dans un carton en rangeant la maison.