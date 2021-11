Microsoft a dévoilé les quatre jeux qui seront offerts aux abonnés Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate durant le mois de décembre.

Lancé depuis la toute première console de Microsoft (qui vient de fêter ses 20 ans), l’abonnement Xbox Live Gold est obligatoire pour profiter des sessions en ligne. Outre le jeu à plusieurs, il permet de récupérer, chaque mois, des jeux gratuits (plus ou moins récents)

L’offre est toujours construite de la même manière : deux titres Xbox One et autant sur Xbox/Xbox 360. Les jeux ont la particularité d’être rétrocompatibles avec la Xbox Series S et la Xbox Series X — les deux consoles de Microsoft lancées en novembre 2020.

En prime, un abonnement Xbox Live Gold permet d’accéder à des réductions exclusives sur la boutique en ligne. À noter que c’est différent du Xbox Game Pass qui, moyennant 9,99 euros par mois, offre la possibilité de jouer à un catalogue de jeux évoluant avec le temps (façon Netflix). On notera quand même que la formule Ultimate du Game Pass, soit la plus chère, intègre le Xbox Live Gold (et, donc, tous ses bonus).

Le Xbox Live Gold est aujourd’hui proposé selon trois formules : un an (59,99 euros), six mois (29,99 euros) et trois mois (19,99 euros).

Les quatre jeux vidéo offerts par Microsoft en décembre

1er au 31 décembre : The Escapists 2

Comme son nom l’indique, The Escapists 2 demande de s’échapper d’une prison. L’idée est donc de mettre un plan parfait en place pour imaginer « les évasions les plus folles ». On peut y jouer à 4. Bref, c’est Prison Break, mais sans les tatouages.

16 décembre au 15 janvier : Tropico 5 – Penultimate Edition

Dans Tropico 5, on incarne un dictateur chargé de faire prospérer sa dynastie. Il s’agit en réalité d’une excuse pour imaginer un jeu de gestion ultra complet — et un peu loufoque au regard de l’univers. La Penultimate Edition intègre les extensions The Big Cheese et Hostile Takeover pour prolonger la durée de vie.

1er au 15 décembre : Orcs Must Die !

Dans la peau d’un puissant mage de guerre bardé d’armes, de sorts et de pièges mortels, vous devrez défendre 24 forteresses face à une horde d’ennemis sanguinaires. En résumé : les Orcs doivent vraiment mourir.

16 au 31 décembre : Insanely Twisted Shadow Planet

Insanely Twisted Shadow Planet prend la forme d’un jeu d’aventure/action en 2D dans lequel la joueuse ou le joueur doit affronter des créatures étranges, percer des énigmes complexes et exploiter les technologies aliens. Un sacré programme.

Crédit photo de la une : Koch Media Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo