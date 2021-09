Razer lance un produit qui ressemble à une mauvaise blague du 1er avril : des « capotes », d'aucuns diraient des petits capuchons, à enfiler sur ses doigts pour améliorer ses performances en jouant sur smartphone.

Razer ne sait vraiment plus quoi inventer pour gonfler son catalogue de produits dédiés aux g4m3rs. Mais la firme est certainement allée trop loin dans l’absurde avec son dernier accessoire en date : une sorte de « capote » à enfiler sur le doigt pour améliorer ses performances, quand on joue à un jeu mobile. On aurait aimé qu’il s’agisse d’un poisson d’avril. Ce n’est hélas pas le cas.

La description, accessible sur le site officiel, est aussi ridicule que le produit en lui-même : « Tissé avec une fibre d’argent à haute sensibilité pour une visée et un contrôle améliorés, notre capuchon respirable garde vos doigts au frais dans la chaleur d’une bataille, de manière à ce que vous ayez toujours l’avantage dans la partie. » Au États-Unis, on peut s’en procurer pour 9,99 $ pièce.

Le doigtier gaming de Razer n’a aucun sens

Le doigtier — ou « capote » ou dé à coudre ou capuchon — de Razer entend donc améliorer l’expérience sur jeu mobile grâce à un assemblage de matériaux pensé pour l’ergonomie (35 % de fibre d’argent, 60 % de nylon et 5 % de spandex). Très fin (0,8 millimètre) et, bien sûr, extensible pour s’accommoder d’une taille unique, le produit absorberait facilement la transpiration et serait lavable à la main. On l’imagine aussi antibactérien, de part les propriétés naturelles de la fibre d’argent. Elle serait ici hyper conductrice pour améliorer la sensibilité tactile, tout en évitant à au doigt de glisser sur l’écran. Bref, on gagnerait en confort avec un grip accru — la R&D à son meilleur.

Razer a néanmoins oublié un point important : les puristes — la cible visée — n’ont pas pour habitude de louer les contrôles tactiles, lesquels n’offriront jamais la précision d’une manette, encore moins celle d’un combo clavier/souris. Pour jouer — correctement — à Fortnite sur son iPhone, on conseillera plus volontiers l’acquisition d’une manette sans fil (compatible) que ces capuchons qui, au mieux, prêtent à sourire.

Il est finalement assez étrange de voir une marque experte comme Razer proposer un produit qui, dans sa philosophie, n’a aucun sens. D’aucuns diraient que le constructeur s’efforce d’améliorer une ergonomie régulièrement critiquée. On leur répondra : achetez plutôt une manette.

