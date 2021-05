Twitch a supprimé les publicités sur le profil d'une streameuse, connue pour animer ses lives en maillot de bain. La décision de la plateforme, la première de ce genre, pose de nombreuses questions.

« Hier, j’ai appris que Twitch a retiré les publicités sur ma chaîne, et ce pour une durée indéterminée », peut-on lire dans un tweet de la streameuse américaine Amouranth, publié le 18 mai. « Twitch ne m’a pas contactée au préalable […]. Je n’ai reçu aucun avertissement avant que les publicités soient retirées de mon compte ».

Dans un autre tweet, publié juste après, la streameuse explique qu’il s’agit, selon, elle d’une « décision alarmante qui montre que Twitch peut toujours faire ce qu’il veut avec les comptes et les démonétiser, même si leurs contenus respectent les conditions d’utilisation ».

This is an ALARMING precedent and serves as a stark warning that although content may not ostensibly break community guidelines or Terms of service, Twitch has complete discretion to target individual channels & partially or wholly demonetized them for

