L'ex-champion des services de courrier électronique a vu son étoile pâlir, puis disparaître dans les années 2010. Mais connaissiez-vous l'origine de son nom ?

Vous souvenez-vous de Hotmail ? C’était une autre époque du web. Un temps où Gmail n’était pas hégémonique. Où l’on pouvait croiser plus fréquemment des adresses en Yahoo Mail ou en Wanadoo. Où l’on se connectait à MSN Messenger et MySpace. Tout cela semble bien loin aujourd’hui. D’autant que la marque Hotmail, elle, a fini par disparaître au cours de la décennie passée.

L’on a coutume de dire que le web n’oublie pas. En tout cas, il est sans doute nécessaire d’entretenir sa mémoire. Aussi nous paraissait-il judicieux de profiter de notre série sur les noms de la tech pour revenir sur l’origine du nom de Hotmail. Car contrairement à ce que son intitulé suggère, cela n’a rien à voir avec des courriers électroniques coquins. C’est tout simplement une référence… au HTML.

Hotmail, un clin d’œil au HTML

Retirez en effet toutes les voyelles à Hotmail et vous obtiendrez HTML, l’acronyme de Hypertext Markup Language. Le HTML est un langage qui sert à représenter les pages web. Or, comme le racontait un ancien billet de blog sur le site officiel de Windows, le choix de baptiser le service Hotmail est un clin d’œil au fait que l’on pouvait consulter sa boîte mail Hotmail dans une page web en HTML.

Comme le but du jeu était de créer un service de courrier électronique, il fallait bien sûr que le nom de l’entreprise fasse une référence explicite à « mail » (ce que fait aussi Google avec Gmail). Il fallait évidemment ajouter un petit quelque chose en plus, pour ne pas se limiter à un nom trop commun. En se creusant les méninges, les fondateurs ont fini par ajouter « Hot », ce qui leur permet de glisser une référence au HTML.

À l’origine, d’ailleurs, Hotmail s’écrivait HoTMaiL. Nous étions alors en 1996. La startup fondée par Sabeer Bhatia et Jack Smith optera toutefois dès l’année suivante pour une écriture plus sobre, tout en minuscule. Les choses s’accélèrent toutefois dès 1997, avec le rachat du service par Microsoft. En 1998, il est rebaptisé MSN Hotmail, puis Windows Live Mail en 2005, Windows Live Hotmail en 2009 et juste Hotmail en 2012.

Chaque évolution de la marque a également été accompagnée par une transformation du logo, en fonction de son propriétaire et des modes. Le service, en parallèle, s’améliorait. Au début, l’espace de stockage maximal était de 2 Mo. Aujourd’hui, certains services de mail acceptent des pièces jointes de cette taille, c’est dire l’évolution. Cette capacité a évolué au fil du temps, à 2 Go, 5 Go, 10 Go et au-delà.

Désormais, Hotmail a été remplacé par Outlook dans la stratégie de marque de Microsoft, même si l’on peut encore croiser des adresses en @hotmail.fr ou @hotmail.com. Cela dit, qui sait, peut-être arriverez-vous à glisser cette anecdote un peu « geek » au détour d’une conversation. Cela fera peut-être remonter à la surface quelques souvenirs d’un web moins concentré sur quelques grandes plateformes.

