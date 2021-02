Un streamer a réalisé ce que l'on pourrait croire impensable : finir le jeu vidéo Hades avec une... grenade. Et on parle bien du fruit.

L’an dernier, nous n’avons cessé de clamer notre amour pour Hades, jeu vidéo indépendant développé par Supergiant Games et disponible sur Nintendo Switch et PC. Il a la particularité d’être très difficile : les joueurs doivent multiplier les essais pour comprendre leurs erreurs, jusqu’à triompher. Cet obstacle n’a pas empêché un fan de réaliser l’impensable : terminer Hades avec une grenade, le délicieux fruit très, très juteux.

Cette prouesse, on la doit à Dylan Beck, un streamer qui adore imaginer des moyens farfelus de terminer des jeux vidéo (exemple : jouer au Battle Royale Fall Guys : Ultimate Knockout avec une guitare). « J’adore me lancer dans des projets en apparence impossibles », explique-t-il à Kotaku. Il lui a quand même fallu 33 tentatives pour battre le boss de fin dans Hades, soit autant que sans la grenade. À noter que ce fruit n’a pas été choisi au hasard : dans Hades, la grenade est un objet très important qui permet d’améliorer ses pouvoirs divins.

Hah, amazing ! ! — Supergiant Games (@SupergiantGames) February 18, 2021

Finir Hades avec une grenade, comment ça marche ?

Pour mettre au point son invention atypique, Dylan Beck s’est appuyé sur Makey Makey, un outil éducatif « qui permet de créer sa propre manette » sans aucun savoir-faire poussé ni besoin de passer par des logiciels compliqués. Fonctionnant comme un clavier et une souris, Makey Makey se base sur les propriétés physiques de l’électricité. Il suffit simplement de créer une boucle composée de corps conducteurs, attachés avec des pinces crocodiles, pour que la magie opère. « Quand le circuit est fermé, Makey Makey envoie une commande à votre ordinateur, comme un bouton sur votre clavier », peut-on lire dans la FAQ officielle.

L’une des pinces est attachée au bras de l’utilisateur pour la prise de terre. Le fonctionnement est simple : un contact entre le fruit et le doigt ferme le circuit, ce qui permet à l’électricité de circuler. Dylan Beck s’est également servi d’une serviette absorbante pour éviter les courts-circuits susceptibles d’être créés par le jus rendu par la grenade — qui est donc un conducteur idéal.

Dans une vidéo publiée le 14 février, il explique avoir besoin de 10 morceaux de grenade pour pouvoir jouer à Hades, chacun étant rattaché à une touche spécifique du clavier. « En imitant un clavier et une souris, Makey Makey vous permet de contrôler un programme informatique avec des objets de la vie de tous les jours », explique l’entreprise à l’origine de l’outil. Produit plug and play encourageant l’expérimentation, Makey Makey permet par exemple de concevoir un piano avec des bananes, sans aucune connaissance en programmation.

« Passer d’un morceau de grenade à l’autre devenait de plus en plus difficile »

Si l’élaboration de la manette fut plus simple qu’on ne pourrait le croire, terminer Hades dans ces conditions n’a pas été une sinécure. Appuyer sur des morceaux de grenade pour attaquer, éviter les coups adverses et bouger impose une gymnastique particulière.

Et s’il a opté pour un équipement censé faciliter les déplacements, Dylan Beck a fini par être rattrapé par la réalité et les limites de la grenade : « Pour être honnête, j’ai à peine profité de mon équipement, tout simplement parce que passer d’un morceau de grenade à l’autre devenait de plus en plus difficile. Je n’arrêtais pas d’appuyer sur des morceaux sans le vouloir, esquivant et lançant des pouvoirs quand je ne le voulais pas. Pour moi, il était plus facile de tout donner dans l’attaque et l’esquive. » Sa prouesse lui a logiquement valu les félicitations du studio Supergiant Games.

