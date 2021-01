C'est l'hiver, il fait froid dans les chaumières, certains sont même sous la neige. La saison marque aussi l'arrivée des nouveaux animés. Ainsi, pour s'occuper durant le couvre-feu, nous vous proposons une sélection à voir sur les différentes plateformes de SVOD en France.

Wakanim

The Promised Neverland (saison 2)

Initialement prévue pour l’automne dernier, mais repoussée à cause de la crise sanitaire, la seconde saison de The Promised Neverland (11 épisodes) est l’un des événements de ce début d’année. Après leur évasion de l’orphelinat, Emma, Ray et les autres enfants se retrouvent dans une forêt aux multiples dangers. Alors que les Démons sont à leurs trousses, ils font la connaissance d’alliés inattendus… À noter que le scénariste du manga, Kaiu Shirai, participe à l’écriture de cette saison qui devrait, selon les rumeurs, s’écarter de l’histoire d’origine.

Les Brigades Immunitaires (saison 2 + spin-off Black)

Les hématies et leucocytes reviennent en force avec carrément deux séries ! Tout d’abord la suite des Brigades Immunitaires de 2018, qui adaptera la fin du manga, avec le fameux chapitre sur la Covid-19. Nous sommes déjà impatients de voir le coronavirus se prendre des high kicks.

Quant à Black, il s’agit de l’un des 7 spin-off existants. L’histoire se déroule cette fois dans un corps en très mauvaise santé. Cela promet l’apocalypse. À noter que Black est produit par Liden Films (Terra Formars), et fera 13 épisodes. Tandis que la série mère toujours produite par David Production (Fire Force) ne comptabilisera que 8 épisodes cette fois.

Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation

Wakanim proposera deux isekai en ce début d’année : la saison 3 de Log Horizon (12 épisodes) et ce « Réincarnation sans emploi : j’essaierai sérieusement si je vais dans un autre monde ». Produit par une toute nouvelle structure, Studio Bind, Mushoku Tensei est un manga bien connu en France et disponible chez Doki-Doki. Le pitch est classique, avec un trentenaire raté qui décède dans le monde réel et se retrouve réincarné en magicien dans un univers de fantasy. Rien d’original de prime abord, mais Mushoku Tensei jouit d’une solide réputation, et les premiers épisodes bénéficient d’une direction artistique de toute beauté. La série fera 23 épisodes en tout.

Wonder Egg Priority

Voici le deuxième animé du studio CloverWorks de la saison après The Promised Neverland. Il s’agit d’une production originale racontant l’histoire d’Ai Ôto, une jeune fille de 14 ans qui se voit offrir un mystérieux œuf. Ce dernier lui permet de découvrir un nouveau monde où les rêves se mélangent à la réalité. Un récit ambitieux pour la série sûrement la plus onirique et étonnante de cette saison.

Back Arrow

Autre projet original avec deux pointures derrière : Goro Taniguchi (Code Geass) à la réalisation et surtout Kazuki Nakashima, compère scénariste de Hiroyuki Imaishi sur Gurren Lagann et Promare. Back Arrow est produit par Studio VOLN (Karakuri Circus) et se déroule dans un monde séparé par un immense mur. Un jour apparaît, au beau milieu d’un village, un mystérieux jeune homme nommé Back Arrow. Une série réservée aux fan de méchas et de naturisme. 24 épisodes sont prévus.

Sk8 The Infinity

Voici peut-être l’outsider de la saison avec cette histoire de course de skates. Sk8 the Infinity est produit par BONES (My Hero Academia) d’après une histoire originale de Ichirô Ôkôchi, créateur entre autre de Code Geass. Au vu des premiers épisodes, nous tenons sans doute ici l’animé le plus fun et coloré du moment. 12 épisodes sont au programme.

Kemono Incidents

Adapté du manga éponyme (disponible chez Kurokawa), Kemono Incidents raconte l’histoire de créatures, les « Kemonos », vivant parmi les humains. Inugami est l’un d’eux et ce détective enquête sur des affaires liées aux Kemonos. Lors de l’une d’elle, il fait la rencontre de Kabane… Un nouveau shônen donc, qui aura peut-être du mal à venir concurrencer les poids lourds. C’est produit par le studio Ajiado (Ascendance of a Bookworm).

Horimiya

Encore une production de CloverWorks pour une adaptation d’un manga inédit chez nous (15 volumes et toujours en cours). Cette rom-com raconte le quotidien de Hori, une fille populaire du lycée et de Miyamura, un garçon assez mystérieux qui cache ses nombreux piercings et tatouages… Ce « feel-good anime » comptera 13 épisodes.

Anime Digital Network (ADN)

Outre Boruto qui reprend l’adaptation du manga (champagne !), ADN récupère à nouveau des licences de Crunchyroll :

Dr. Stone (saison 2)

Diffusée à la fois par ADN et Crunchyroll, la seconde saison de Dr. Stone va marquer l’affrontement entre le royaume de la science de Senku et l’Empire de Tsukasa durant l’arc de « Stone Wars ». Ce seront les tomes 8 à 10 du manga qui seront adaptés pour 11 épisodes.

World Trigger (saison 2)

Autre suite, tardive celle-ci, puisque la série World Trigger s’était terminée en 2016 après deux années de diffusion (73 épisodes). Forcément, depuis, ce manga narrant une guerre dimensionnelle a pris de l’avance (22 volumes). La Toei nous offre donc une nouvelle saison de 13 épisodes.

Basilisk

ADN ne proposera pas que des nouveautés pour cette hiver, mais aussi des titres plus anciens, dont certains sont des indispensables. C’est le cas de Basilisk, série phare du studio Gonzo, sortie en 2005 et adaptée d’un manga, lui-même tiré d’un classique de la littérature japonaise. L’histoire se veut comme une relecture de Roméo et Juliette. Sauf qu’elle se déroule dans un Japon féodal avec des ninjas dotés de supers pouvoirs. La série fait 24 épisodes. En revanche, nous vous déconseillons fortement la suite de 2018 disponible chez Crunchyroll.

Tiger & Bunny

Diffusé en 2011, Tiger & Bunny de Keiichi Satô est en quelque sorte My Hero Academia avant l’heure sans l’aspect shônen nekketsu. Ici les super-héros participent à un jeu télévisé très populaire, dont les exploits sont récompensés par des points qui désigneront à la fin le Roi des Héros. L’histoire est centrée sur le duo composé de Wild Tiger, un ancien super-héros désabusé et Bunny, un débutant qui prend son rôle très au sérieux… La série fait 25 épisodes. À noter qu’il existe deux longs-métrages toujours inédits en France (un récap et une suite) et qu’une nouvelle saison est prévue l’année prochaine.

De plus, vous pourrez profiter de Re:Zero − Starting Life in Another World, The God of High School, Deadman Wonderland et la deuxième saison de L’Attaque des Titans à partir du 29 janvier prochain.

Crunchyroll

Moi, quand je me réincarne en Slime (saison 2)

Nous attentions cette suite avec impatience. En effet, la série du studio 8-Bit reste encore aujourd’hui toujours la meilleure du genre isekai. Nous vous en avions déjà dit beaucoup de bien lors de la diffusion de la première saison. Il est prévu, cette fois, une diffusion en deux parties pour un total de 24 épisodes.

So, I’m a Spider, So What ?

Encore un isekai, dont le pitch ressemble à s’y méprendre à Moi, quand je me réincarne en Slime. Sauf que le héros (ici l’héroïne) se retrouve dans la peau d’une araignée faiblarde en lieu et place de la petite créature gélatineuse aux pouvoirs divins. La série est produite par le studio Millepensee pour 24 épisodes et réalisée par le vétéran Shin Itagaki (Cop Craft dernièrement pour le même studio). So, I’m a Spider, So What ? est aussi disponible en manga chez Pika. Le 3e volume sort ce mois sur les 9 actuellement disponibles.

Ex-Arm

Attention : exception. Le cas Ex-Arm mérite que l’on s’y attarde, tant il est… mauvais. À la base, il s’agit d’un manga de cyberpunk tout à fait honorable, où un jeune adolescent meurt dans un accident et se retrouve 16 ans plus tard réincarné dans une I.A. Il va ainsi faire équipe avec une policière cyborg. C’est avec joie que nous pensions assister à une variation de Ghost in the Shell. L’enthousiasme est vite retombé à la vision du premier traile et s’est totalement effondré avec les premiers épisodes. De mémoire, nous n’avions pas vu telle catastrophe. C’est à se demander ce que Crunchyroll a voulu tenter…

En plus vous pourrez suivre sur la plate-forme un nombre conséquent de saison 2 : Dr. Stone, Re:Zero − Starting Life in Another World, Yuru Camp, The Quintessential Quintuplets et World Trigger. Sans oublier Black Clover, qui reprend enfin la suite du manga et bien sûr Jujutsu Kaisen, le gros succès du moment.

