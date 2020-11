Réalisé par Zack Snyder, le film 300, connu pour son image ultra travaillée, bénéficie d'une sortie en Blu-ray UHD. De quoi apprécier encore plus ses qualités artistiques ?

Réalisé par Zack Snyder, 300 ressort en Blu-ray UHD. Au regard de la direction artistique choisie par le cinéaste, qui pense son adaptation comme une vraie épopée (quitte à aller trop loin), on avait hâte de le revoir dans le meilleur format physique du moment. Spoiler : les effets spéciaux ont pris du plomb dans l’aile et la définition UHD le trahit.

Le film

Adaptation d’un roman graphique signé Frank Miller, 300 raconte le combat sans espoir de 300 Spartiates emmenés par Leonidas face à l’immense armée perse. Devant les caméras de Zack Snyder, Gerard Butler et consorts s’offrent des moments de bravoure dans une mise en scène un peu trop léchée (et qui a pris un coup de vieux, près de quinze ans plus tard).

Avec sa direction artistique osée, parfois m’as-tu-vu, 300 est un film qui divise. Certains adorent, d’autres détestent, sachant que Franck Miller est un auteur controversé, aux idéologies troubles.

L’image : 3/5

On gardait en mémoire la photographie atypique de 300, véritable claque quand on le visionnait dans un cinéma. On croyait revivre cette expérience avec le Blu-ray UHD, mais hélas, c’est une petite déception. Une petite déception, car la surdose d’efforts spéciaux pour donner vie aux décors trahit l’âge du film et les limites des choix opérés par Zack Snyder. En termes de piqué, on ne gagne pas grand-chose par rapport à un simple Blu-ray, d’autant que le grain — assumé à outrance — est encore plus prononcé.

Il n’y a que le HDR pour venir éclairer le regard dès l’écran d’introduction, avec un logo rouge sang qui semble sortir du fond intégralement noir. Naturellement, le gain en contraste fait tout ressortir : les flammes plus rougeoyantes que jamais, les bijoux de Xerxès toujours plus bling-bling et les reflets des armures encore mieux appuyés. Bref, le HDR vient sauver un peu la mise.

Le son : 5/5

En revanche, la piste Dolby Atmos du Blu-ray UHD est vraiment à la hauteur. Il faut avouer que 300 se prête plutôt bien à l’exercice : avec ses batailles durant plusieurs longues minutes, il y a matière à immerger le spectateur au plus près des Spartiates. Dès lors, le spectacle ne se fait pas prier. Tout est prétexte à employer au mieux les différentes enceintes d’une installation, avec une directivité d’une précision inouïe (on peut ressentir la trajectoire d’une épée).

Si vous voulez tester l’efficacité des effets 3D, appréciez les volées de flèches. En Atmos, on a l’impression qu’elles nous tombent dessus. Bref, 300 est une belle démonstration (technique) de plus pour le format — en anglais uniquement, comme un peu trop souvent.

Le Blu-ray UHD de 300 est disponible à moins de 25 euros.

