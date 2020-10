Bloqués chez vous à cause du reconfinement, pourquoi ne pas passer le temps avec des puzzles ? Avec en bonus, un deuxième effet Kiss Cool.

Grâce, ou à cause, on ne sait pas vraiment, du premier confinement, les puzzles sont revenus en grâce auprès du grand public. Considérés comme vieillots, poussiéreux, ennuyeux, ils ont d’un coup envahis les réseaux sociaux, Instagram en tête. Alors pour ce second confinement, on vous propose des puzzles deux en un.

Nous ne vous ferons pas l’affront de vous expliquer comment fonctionne un puzzle, car en dehors de la technique de fabrication, rien n’a vraiment changé depuis leur invention à la fin du 18e siècle.

Mais Ravensburger, leader mondial du marché, a eu l’idée d’ajouter un élément ludique supplémentaire à sa collection d’Escape Puzzle. Ces derniers fonctionnent exactement comme attendus, mais, une fois toutes les pièces assemblées, apparait un jeu dans le jeu : des énigmes.

Entre six et huit, selon le puzzle choisi : il faut tout d’abord les trouver. En effet, rien dans la boîte n’explique ce qu’il faut faire, cette dernière ne contenant que les pièces du puzzle et quelques consignes.

Certaines sont évidentes à trouver, d’autres nettement moins. Et une fois trouvées, encore faut-il les résoudre. Là encore, certaines sont faciles, d’autres vraiment compliquées. Dans tous les cas, la solution est logique. Heureusement, l’éditeur a mis en place un site d’indices pour éviter de vous retrouver bloqués.

Cerise sur la gâteau, une fois toutes les énigmes résolues, elles donnent les clés pour résoudre une énigme ultime, dont la solution se trouve dans une enveloppe scellée dans la boîte.

Dernière originalité : l’image finale diffère à certains endroits du modèle présenté sur la couverture de la boîte.

Pourquoi jouer aux Escape Puzzles ?

N’étant ni experts ni fans de puzzles, nous ne saurions dire si la partie puzzle est compliquée ou non. À titre de comparaison, il nous a fallu environ six heures à deux pour compléter chacun de ceux que nous avons faits.

Ils sont tous composés de 759 pièces et forment un tableau d’environ 70×50 cm une fois terminés. L’éditeur fabriquant des puzzles depuis plus de cinquante ans, il n’y a rien à redire sur la qualité du matériel. Certaines pièces ont des formes assez proches, amenant parfois quelques erreurs ou doutes, mais on s’en rend compte au fur et à mesure de la complétion.

Les énigmes font toute l’originalité de ces puzzles

Ce sont bien sûr les énigmes qui font toute l’originalité de ces puzzles. De ce côté là, sans évidemment atteindre la qualité des jeux d’escape (Unlock et Exit en tête), c’est plutôt réussi. Certains sont particulièrement retors. Et le fait de devoir d’abord trouver les énigmes avant de pouvoir les résoudre ajoute encore un aspect ludique supplémentaire appréciable.

Activité familiale ou solitaire par excellence, reposante et relaxante, nous ne saurions trop recommander de vous essayer à ces Escape Puzzle, notamment en cette période particulière. Si l’aspect puzzle pur peut bien évidemment être pratiqué avec vos enfants, les énigmes sont en revanche trop compliquées pour eux, d’où les 12 ans minimums indiqués.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Crédit photo de la une : Pixabay (photo recadrée) Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo