Le premier épisode de Life is Strange 2 est offert depuis le 17 septembre par Square Enix. Une occasion pour le studio d'inciter le public à découvrir les quatre autres chapitres de l'histoire, qui sont payants.

Vous aviez grandement apprécié Life is Strange, mais vous hésitiez à découvrir l’opus suivant ? Bonne nouvelle : vous pouvez désormais découvrir le premier épisode de Life is Strange 2 gratuitement. Depuis le 17 septembre 2020, il est offert par l’éditeur japonais Square Enix. Cela vaut pour la version PW (Windows / Steam), mais aussi pour les consoles PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez le télécharger ici.

Un récit en cinq chapitres

Sorti le 27 septembre 2018, le premier épisode de Life is Strange 2 est suivi de quatre autres volets, tous sortis en 2019. Square Enix entend bien attiser suffisamment la curiosité des joueurs et des joueuses pour les pousser à acheter les épisodes suivants, une fois la première partie de l’histoire terminée. Ce premier chapitre agit en effet comme une mise en bouche, avec une durée de vie d’environ trois heures.

Nous avions eu l’occasion de livrer nos impressions sur Life is Strange 2, épisode 1. Après un tout premier opus franchement réussi et qui avait marqué les esprits, cette nouvelle proposition vidéoludique s’est avérée un peu convenue, mais fidèle à ce que l’on savait du studio français Dontnod Entertainment, à l’origine du titre. Parmi les évolutions, une mise à jour du moteur de graphique, pour un rendu plus agréable.

Dans ce nouveau récit, on quitte les aventures de Chloe et Max pour suivre celles de Sean et Daniel, deux frères affectés par une tragédie qui les force à quitter les USA pour le Mexique. Un exode d’autant plus délicat que Sean, le grand frère de 16 ans, doit prendre les décisions — et donc, à travers lui, vous influerez le destin des deux jeunes hommes — et tenir compte des capacités surnaturelles de Daniel…

Crédit photo de la une : Dontnod Entertainment Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo