Ubisoft a dévoilé Immortals Fenyx Rising au cours de sa dernière conférence. Attendu pour le mois de décembre, le jeu vidéo est ouvertement inspiré de l'excellent The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Ubisoft avait des choses à présenter, jeudi 10 septembre au soir, à l’occasion d’une conférence diffusée en ligne. Parmi les nouveautés annoncées, il apparaît difficile de ne pas retenir Immortals Fenyx Rising, qui fut d’abord connu sous le nom Gods & Monsters. Les premières images montrent un jeu vidéo qui s’inspire ouvertement de The Legend of Zelda : Breath of the Wild — et ce n’est pas forcément un défaut.

Il ne faudra pas patienter trop longtemps avant de mettre les mains sur Immortals Fenyx Rising. Le blockbuster d’Ubisoft sera disponible le 3 décembre sur Xbox One, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X, Switch, PC (Epic Games Store et Uplay) et Stadia. L’univers s’articulera autour de la mythologie grecque, avec une direction artistique très, très colorée et des mécaniques de jeu familières.

Ubisoft lance un The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Dans Immortals Fenyx Rising, on incarne Fenyx, un demi-dieu ailé qui aura la lourde tâche de sauver les dieux grecs et leur royaume d’une sombre malédiction, en triomphant du Titan Typhon. Si le pitch est un peu tragique, l’habillage visuel est beaucoup plus accueillant avec un style presque cartoon qui attire le regard. Les développeurs abandonnent volontiers le réalisme des autres productions Ubisoft (Assassin’s Creed, Far Cry…) pour quelque chose d’un peu plus frais.

Immortals Fenyx Rising prend donc la forme d’un jeu d’action/aventure qui reprend quelques bases de la saga Zelda et découpe son monde ouvert en sept zones. Dans sa preview publiée le 10 septembre, Polygon indique : « Il se situe entre Assassin’s Creed Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, essayant de mixer le meilleur des deux ». Par exemple, comme dans Assassin’s Creed, on pourra acquérir de nouvelles compétences. « Immortals Fenyx Rising est le premier jeu auquel je joue qui emprunte à Breath of the Wild, et il emprunte beaucoup », souligne le journaliste de PC Gamer. Le jeu d’Ubisoft proposera néanmoins des combats plus classiques, mélangeant armes et pouvoirs divins.

Dans Immortals Fenyx Rising, on pourra littéralement gravir des montagnes, non sans surveiller sa jauge d’endurance (coucou Breath of the Wild). Il sera également possible de quitter le chemin principal pour percer les secrets de donjons disséminés un peu partout. Résoudre les petites énigmes ou réussir des défis permettra d’améliorer les aptitudes et l’équipement de l’héroïne. Pour sa défense, Immortals Fenyx Rising n’est pas le seul à copier The Legend of Zelda : Breath of the Wild dans cet encouragement à l’exploration. Récemment, l’exclusivité PlayStation 4 Ghost of Tsushima s’est permis de le faire — et c’est son meilleur argument.

Crédit photo de la une : Ubisoft Signaler une erreur dans le texte

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo