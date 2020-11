Quel est le point commun entre l'escalade, la formule 1, le piano, l'astrophysique et l'IA ? Aucun. Enfin si : ce sont les thématiques des chaînes que nous vous proposons de découvrir en novembre.

Voilà novembre et pour ce premier jour du mois, nous vous proposons notre nouvelle sélection de chaînes YouTube qui, nous l’espérons, vous intéressera. Encore une fois, nous avons voulu jouer la carte de la variété, avec de l’astrophysique, de l’escalade en salle, de la formule 1, du piano et des vidéos d’archive de la NASA améliorées grâce à des procédés algorithmiques.

On espère qu’au moins l’une de ces chaînes vous intéressera. Sinon, n’hésitez pas à aller voir notre rubrique « Le meilleur de YouTube » : on propose ce type de sélection tous les mois depuis 2016. Il y en a bien une qui devrait vous ravir ! Et si aucune ne parvient à vous convaincre, tentez le coup avec notre chaîne YouTube ou bien la chaîne Vroom. On y parle tech et mobilité.

Institut d’astrophysique de Paris

À l’institut d’astrophysique de Paris, on s’intéresse à tout ce qui se passe au-delà de l’atmosphère : systèmes solaires, galaxies, exoplanètes, univers ou bien phénomènes extrêmes. Les sujets sont pointus, mais pas hors de portée : sur sa chaîne, l’institut partage ses conférences publiques. Prévoyez en général une heure si vous en regardez une. Des documentaires sont aussi proposés.

Malades d’escalade

À l’heure de la fermeture des salles de sport pour cause de deuxième vague épidémique, le partage d’une chaîne sur la pratique de l’escalade de bloc vous frustrera peut-être. Il vous sera difficile d’appliquer les conseils de Malades d’escalade, qui s’adresse surtout aux débutants, faute de gymnase ouvert. Mais dites-vous que cela vous prépare pour le jour où ces établissements rouvriront !

Depielo

Vous avez dévoré les deux premières saisons de Formula 1 : Pilotes de leur destin sur Netflix et nourrissez désormais une passion inattendue pour les sports mécaniques ? Si c’est le cas, la chaîne animée par Depielo pourrait vous aider à découvrir cet univers, si vous n’êtes pas spécialiste. On vous présente des notions techniques, comme le DRS, mais aussi la saison en cours, avec notamment des débriefings.

Mr. Pianoman

Si vous avez été dans une gare ou dans un aéroport, ou même dans un centre commercial, vous avez certainement déjà croisé ces pianos mis à disposition du public. Voilà ce que fait Mr. Pianoman, pseudonyme de Thomas Krüger : il joue quelques petits airs aux badauds qui passent dans le coin. Ce n’est certes pas le premier à se lancer là-dedans, mais sa chaîne est assurément l’une des plus vues dans ce créneau.

Dutchsteammachine

Certains procédés algorithmiques développés pour la recherche en intelligence artificielle donnent des résultats tout à fait spectaculaires. Prenez les vidéos d’archive par exemple : il est possible de les convertir pour les faire passer à un rythme de 60 images par seconde ! C’est ce que propose Dutchsteammachine avec des vidéos issues des archives de la NASA. Le rendu est fascinant à regarder.

