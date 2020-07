Tout ce qu'il faut savoir sur la série Lovecraft Country, et sa dernière bande-annonce qui a de quoi créer des sueurs froides.

L’imaginaire issu d’H.P. Lovecraft est difficile, voire impossible, à adapter à l’écran. Ses romans sont pensés comme des songes, si ce n’est des cauchemars. C’est là que la série Lovecraft Country, sur HBO (et OCS en France), pourrait tirer son épingle du jeu et proposer l’œuvre télévisuelle lovecraftienne digne de ce nom.

Le principe : en pleine ségrégation des années 1950, aux États-Unis, Atticus Black (Jonathan Majors) se lance dans un road trip effréné pour retrouver son père, mystérieusement disparu. Le jeune homme sera accompagné d’une amie (Jurnee Smollett-Bell) et de son oncle (Courtney B. Vance). Sur son chemin, il fera face autant au racisme qu’à des monstres qui semblent prendre vie à travers les écrits de Lovecraft. En clair, Lovecraft Country n’est pas une adaptation d’une oeuvre de l’écrivain : c’est un univers où les monstres lovecraftiens deviennent réels.

Le trailer final de la série

Lovecraft Country avait déjà montré des images en juin 2020, avec un premier trailer. Celui-ci était déjà plus que prometteur, puisqu’on y voyait tous les prémices d’un traitement intelligent de l’atmosphère lovecraftienne transposée aux années 1950. La phrase « Qu’est-ce que la réalité ? » laissait poindre une vraie compréhension de la plume de Lovecraft.

Lors du second trailer, diffusé ce 24 juillet 2020 à l’occasion du Comic-Con virtuel, ne révèle a priori pas grand chose de plus que le premier. Les images sont toujours aussi belles et l’atmosphère lovecraftienne donne des sueurs froides sans pour autant sombrer dans une interprétation horrifique bête et méchante. Mais la fin de la bande-annonce est pour le moins surprenante : un être impressionnant et tentaculaire fait son apparition.

Si cela pourrait s’avérer être simplement l’un des fameux « grands anciens », il est difficile de ne pas y voir surtout Cthulhu, l’entité millénaire monstrueuse centrale de l’oeuvre lovecraftienne. Il y a fort à parier que les showrunners aient voulu l’intégrer. Souvent évoqué en référence dans la pop culture, ce serait bien la première fois que la créature apparaît en chair et en tentacules dans une production télévisuelle de cette ambition et avec de tels CGI. Jamais Cthulhu n’avait semblé si réel.

Quand sera diffusée Lovecraft Country ?

La série, produite par Bad Robots, la boîte de J.J. Abrams, comportera 10 épisodes d’environ une heure. Le premier épisode de Lovecraft Country sera diffusé le 16 août 2020 sur HBO. Dès le 17 août, vous pourrez le retrouver à 21h en US+24 et en VM sur OCS City.

