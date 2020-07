Microsoft a remis au goût du jour le concept des exclusivités temporaires. Il permettra aux propriétaires de la Xbox Series X de jouer avant les autres.

À l’occasion de son Xbox Games Showcase diffusé le jeudi 23 juillet, Microsoft a annoncé plusieurs jeux qui seront disponibles sur Xbox Series X. Certains d’entre eux sont développés par des studios qui n’appartiennent pas à la multinationale. Par conséquent, ils devraient aussi sortir sur PS5.

Néanmoins, Microsoft est parvenu à obtenir des exclusivités temporaires sur console, ce qui veut dire que certains titres seront d’abord proposés aux propriétaires de la Xbox Series X (et Xbox One parfois) — pendant une durée indéterminée. Ce concept d’exclusivités temporaires a été peu utilisé sur la génération Xbox One/PS4, mais, ces derniers mois, Epic Games l’a employé pour distribuer des jeux avant Steam (exemple : Red Dead Redemption 2). Cette stratégie permet de gonfler le cataloguer face à la concurrence.

Argument en plus pour Microsoft, tous les jeux présentés ci-dessous seront disponibles dans le Game Pass le jour de leur sortie. Il s’agit, pour rappel, d’un service de jeux vidéo accessibles par abonnement.

Les exclusivités temporaires Xbox Series X

S.T.A.L.K.E.R. 2

Certainement l’une des plus grosses annonces de la conférence. Plus personne n’espérait une suite au FPS culte de 2007 et S.T.A.L.K.E.R. 2 est apparu comme par magie au Xbox Games Showcase avec une sombre bande-annonce. Il sera toujours question d’incarner un chasseur de prime au sein de Tchernobyl, dans un contexte post-apocalyptique. On nous promet un monde ouvert immersif et glauque. « La Xbox Series X est à la hauteur de ces ambitions », explique Zakhar Bocharov, en charge des relations publiques chez GSC Game World.

Warhammer 40.000 : Darktide

Le studio derrière les Warhammer Vermintide change totalement d’univers avec Warhammer 40.000 : Darktide, un jeu de tir à la première personne qui pourra réunir jusqu’à quatre personnes en coopératif. On incarnera un membre de l’Imperium chargé de repousser les forces du Chaos dans un futur très, très lointain. La sortie est prévue pour 2021.

The Medium

Attendu pour la fin d’année sur Xbox Series X et PC, The Medium prend la forme d’un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne. Sa particularité sera de faire cohabiter deux réalités distinctes : le monde réel et le monde spirituel. Marianne, l’héroïne, pourra passer de l’un à l’autre sans écran de chargement afin de résoudre des énigmes et avancer dans l’aventure.

Tetris Effect Connected

Déjà disponible sur PC et PS4, Tetris Effect passera en version 2.0 d’abord sur Xbox en fin d’année avec un mode multijoueur copieux. On pourra affronter d’autres joueurs en ligne ou en local, mais aussi coopérer avec eux. À noter que les déclinaisons PC et PS4 recevront la mise à jour au cours de l’été 2021.

The Gunk

The Gunk est un jeu d’action/aventure dans lequel des explorateurs se baladent sur une planète corrompue. Le but sera visiblement d’absorber la crasse afin d’obtenir des ressources essentielles à la survie. The Gunk sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X et PC à la fin de l’année prochaine.

Crossfire X

Pendant le Xbox Games Showcase, on a pu découvrir les premières images de la campagne solo de Crossfire X, développée par le studio Remedy (à qui l’on doit l’excellent Control). Hérité d’un FPS multijoueur très populaire en Corée du Sud, Crossfire X devrait normalement être disponible en 2020 sur Xbox One et Xbox Series X. Attention, bien que la partie multijoueur soit gratuite, il faudra payer pour le mode histoire.

