Amazon et Bethesda ont annoncé le développement d'une série basée sur l'univers Fallout. Conçue par les créateurs de Westworld, elle sera diffusée sur la plateforme Prime Video.

Fallout va connaître une adaptation en série. C’est Amazon qui a empoché la mise, comme annoncé par l’éditeur Bethesda dans un communiqué publié le 2 juillet. Les épisodes seront bien évidemment diffusés en exclusivité sur la plateforme Prime Video, qui a besoin de contenus du genre pour rivaliser sur le marché de la SVOD dominé par Netflix.

Gage de confiance, la série Fallout sera co-produite par Kilter Films, société à qui l’on doit Westworld, plébiscitée sur la chaîne HBO. On retrouvera d’ailleurs le même duo aux manettes, composé de Jonathan Nolan — frère de Christopher — et Lisa Joy. « Nous sommes ravis de travailler avec Todd Howard et les autres talents de Bethesda afin de donner vie à cet univers massif, subversif et amusant pour Amazon Studios », confie la paire qui nous fera peut-être oublier le désastreux Fallout 76.

Une série Fallout

Bethesda et Amazon n’ont donné aucun détail sur l’histoire, mais les scénaristes auront l’embarras du choix. Fallout se déroule dans un monde uchronique où la guerre froide se serait prolongée jusqu’à atteindre un conflit atomique. Ravagé, le monde tente de survivre dans un contexte post-apocalyptique, sachant qu’il est resté ancré dans les années 50 (style visuel très rétrofuturiste). La saga n’est pas foncièrement originale dans ses leviers narratifs, même s’il y a un léger second degré qui plaît beaucoup aux joueurs. Pour réussir leur projet, Jonathan Nolan et Lisa Joy devront d’ailleurs conserver ces traits d’humour. Ils pourront s’appuyer sur le récit d’un des jeux ou partir sur une intrigue 100 % originale.

Pour Amazon, ce deal est une aubaine puisque la plateforme n’avait pas encore son adaptation d’un jeu vidéo. Dans ce domaine, Netflix a rencontré un grand succès avec The Witcher tandis que l’on attend la série The Last of Us à venir sur HBO avec beaucoup d’impatience.

Pour l’anecdote, cette association entre les créateurs de Westworld et ceux de Fallout rappelle une petite histoire juridique : il y a quelques mois, Bethesda avait accusé Warner Bros. de plagier Fallout Shelter pour le jeu mobile Westworld. Le litige s’était terminé en accord à l’amiable, prononcé en janvier 2019. De toute évidence, l’affaire est définitivement oubliée.

Crédit photo de la une : Bethesda