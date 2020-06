La plateforme de distribution itch.io a mis au point un pack regroupant 742 jeux indépendants. Le but ? Lever des fonds pour le mouvement Black Lives Matter.

Existant depuis plusieurs années, le mouvement Black Lives Matter a connu un regain d’attention médiatique un peu partout dans le monde, dénonçant la haine raciale et les violences policières. Pour l’aider, la plateforme de distribution itch.io a décidé de vendre un très gros pack de jeux indépendants. Proposé à 5 dollars (4,42 euros), il permettra de réunir des fonds pour soutenir des associations de lutte pour l’égalité et contre le racisme.

Lancé le 6 juin, le ‘Bundle for Racial Justice and Equality’ rassemble 742 titres, pour une valeur totale de 3 470 dollars. À l’heure où nous écrivons ces lignes, près de 2,3 millions de dollars ont été récoltés. Pour itch.io, il s’agit sans doute « du plus grand bundle jamais proposé », sachant que plus de 500 créateurs et studios ont répondu à l’appel pour proposer leur(s) production(s). D’autres jeux vont être ajoutés par la suite.

Plus de 700 jeux moyennant 5 dollars, pour la bonne cause

Il reste un peu plus d’une semaine pour profiter de cette offre forcément canon : ce n’est pas tous les jours que l’on récupère des centaines de jeux pour une somme aussi faible. Bien évidemment, libre à chacun de mettre plus que 5 dollars pour aider un peu plus la cause. D’ailleurs, si vous cliquez sur le bouton ‘Buy all for 5 dollars’, on vous demandera de payer en réalité 10 dollars. Mais vous pouvez taper 5 dollars pour dépenser le strict minimum. En moyenne, les gens donnent un peu plus de 11 dollars et l’utilisateur le plus généreux a mis 5 000 dollars sur la table.

« Nous vivons dans une époque d’injustice raciale, d’inégalité et de violence policière envers les personnes noires. Nous espérons quue chacun proteste de la manière qu’il souhaite. Nous nous sommes rapprochés des créateurs présents sur notre plateforme pour soutenir les associations qui travaillent directement avec les personnes touchées », explique itch.io. La cagnotte sera reversée aux entités NAACP Legal Defense and Educational Fund et Community Bail Fund — à 50/50.

Vous n’aurez sans doute jamais le temps de profiter des centaines de jeux intégrés dans cette compilation massive. D’autant que plusieurs d’entre eux sont inconnus. Toutefois, on pourra noter la présence de Oxenfree (80 % sur Metacritic) ou encore de Night in the Woods (88 %). Ils sont respectivement vendus 8,19 et 19,99 euros sur Steam.

Les acteurs de l’industrie vidéoludique participent comme ils peuvent au mouvement Black Lives Matter : pendant que certains bouleversent leur plan de communication (Sony a repoussé sa conférence sur la PS5), d’autres renforcent leurs mesures anti-haine (exemple : Call of Duty).