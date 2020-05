Après GTA V et Civilization VI, l'Epic Games Store, en association avec Take-Two Interactive, continue de gâter ses utilisateurs. Cette semaine, c'est Borderlands: The Handsome Collection qui est gratuit.

Coup sur coup, Epic Games a offert GTA V et Civilization VI par l’intermédiaire de son store. Pour la troisième semaine de dons hyper généreux, la plateforme propose Borderlands : The Handsome Collection. Il sera remplacé par un autre jeu mystère le jeudi 4 juin, à 17h.

Comme son titre l’indique, Borderlands : The Handsome Collection est une compilation réunissant deux jeux : Borderlands 2 et Borderlands : The Pre-Sequel, sans oublier leurs contenus additionnels. Il s’agit de FPS se déroulant dans un univers décomplexé. Le quatrième opus de la saga — baptisé Borderlands 3 — est sorti l’année dernière.

COMMENT RÉCUPÉRER BORDERLANDS : THE HANDSOME COLLECTION SUR L’EPIC GAMES STORE ?

Pour obtenir Borderlands : The Handsome Collection sans rien payer, vous n’avez pas besoin d’un abonnement :

Il suffit d’aller sur la plateforme Epic Games Store et de se connecter avec ses identifiants.

Une fois sur la boutique, vous trouverez facilement l’onglet pour acquérir Borderlands : The Handsome Collection. Il est habituellement vendu 59,99 euros.

Normalement, il ne sera plus nécessaire d’activer l’authentification à deux facteurs pour en profiter. Si jamais c’est encore le cas, on vous explique la marche à suivre à cette adresse.

VOTRE PC FERA-T-IL TOURNER BORDERLANDS : THE HANDSOME COLLECTION ?

Borderlands : The Handsome Collection, qui rassemble deux jeux très copieux, n’est pas une compilation très gourmande pour un PC. Mais il est quand même primordial de connaître les configurations préconisées par la plateforme de distribution.

Les voici :

Composants Minimum Recommandée Système d’exploitation Windows XP SP3 Windows XP/Vista/Win 7 Processeur Processeur Dual Core à 2,4 GHz Processeur Quad Core à 2,3 GHz Mémoire vive 2 Go Carte graphique GeForce 8500 ou Radeon HD 2600 GeForce GTX 560 ou Radeon HD 5850 Espace disque 13 Go 20 Go

Bien sûr, plus votre PC sera puissant, plus Borderlands : The Handsome Collection offrira une expérience confortable, tant visuellement que techniquement. Si jamais votre configuration est trop juste, n’hésitez pas à rajouter le jeu à votre bibliothèque pour pouvoir en profiter plus tard.

Crédit photo de la une : 2K Games