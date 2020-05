Maxime Claudel - il y a 2 minutes Pop culture

À un peu moins d'un mois de la sortie, Sony a décidé d'en montrer davantage sur le très attendu The Last of Us Part II.

Il y a un peu moins de quinze jours, Sony consacrait une émission State of Play à Ghost of Tsushima, la dernière exclusivité de la PS4. On se demandait pourquoi The Last of Us Part II, qui sort avant, n’y avait pas eu droit. Cette anomalie sera réparée ce mercredi 27 mai, comme l’a annoncé Sony dans un billet de blog publié deux jours plus tôt.

Pour suivre la présentation en direct, il faudra veiller un peu tard : rendez-vous sur YouTube à partir de 22h. La vidéo durera 25 minutes, prévient Sony.

Quand ? Le mercredi 27 mai 2020 à 22h, heure française ;

Une présentation pour se mettre dans le bain avant la sortie

Suite de l’un des meilleurs jeux de la PlayStation 3, The Last of Us Part II est attendu de pied ferme par une bonne partie des propriétaires de PS4. Et comme il est encore très mystérieux (Naughty Dog ne veut pas en montrer trop au risque de gâcher quelques surprises), Sony a raison de lui offrir quelques minutes d’exposition. Neil Druckmann, directeur du jeu, sera présent pour offrir « un long aperçu du gameplay, des dangers et du monde du jeu ». On devrait découvrir quelques-unes des nouvelles mécaniques intégrées à l’expérience mêlant survie, action, exploration et narration.

Cette nouvelle édition de State of Play se terminera par une séquence de gameplay totalement inédite. Il y aura donc matière à se (re)plonger dans l’univers avant le 19 juin, date à laquelle The Last of Us Part II sera disponible en exclusivité sur PlayStation 4 (et PlayStation 4 Pro). On rappelle qu’il a été repoussé de quelques semaines à cause de la pandémie de coronavirus.

Sony l’indique quand même : il n’y aura aucune information sur la PS5, qui devrait logiquement avoir droit à une présentation dédiée dans les semaines à venir.

Crédit photo de la une : Naughty Dog