Une trentaine de personnes travaille sur la refonte d'Anthem, annoncée en février dernier : un chiffre très faible qui n'augure rien de bon.

Promis à un avenir radieux, Anthem apparaît aujourd’hui dans une impasse. Lancé en février 2019, le jeu service édité par Electronic Arts est entré dans une phase de réinvention. Décidé à lui offrir une seconde chance, BioWare a annoncé Anthem 2.0 il y a quelques mois. Dans un communiqué publié le 15 mai, Christan Dailey a donné des nouvelles du projet. Et elles ne sont pas très encourageantes.

Le directeur de BioWare Austin a d’abord appelé à la patience. Alors que la pandémie de coronavirus n’a pas dû aider à démarrer le chantier dans les meilleures conditions, il a clairement indiqué que « ce sera un processus plus long que prévu ». La trentaine de personnes mobilisée s’attèle sur un processus d’incubation, consistant à expérimenter des idées pour améliorer le gameplay et la structure.

Ne serait-ce pas trop tard pour Anthem 2.0 ?

Le nombre de développeurs impliqués pose question : une équipe de trente personnes pour relancer un jeu avec de grandes ambitions — et des attentes élevées — n’incite pas à l’optimisme. « Oui, l’équipe est petite mais le but est de prendre notre temps et de revenir au point de départ. Et une petite équipe nous offre une souplesse qu’une plus grande ne nous autoriserait pas », justifie Christian Dailey. Ce choix paraît prudent et pourrait presque sous-entendre qu’Electronic Arts n’y croit plus vraiment (un minimum de ressources alloué).

On peut louer la volonté de BioWare d’être patient face aux enjeux. Cependant, le temps finira par manquer au studio, d’autant que nous allons passer à la PlayStation 5 et à la Xbox Series X en fin d’année. Dans l’optique où cet Anthem 2.0 serait relancé sur PS4, Xbox One et PC, il pourrait être déjà trop tard. Aujourd’hui, les jeux orientés multijoueur avec un contenu évolutif sont beaucoup trop nombreux pour que les traînards puissent se faire une place. L’entêtement de BioWare est compréhensible, au regard de ce qu’aurait dû être Anthem, mais la conjoncture actuelle et celle à venir ne jouent vraiment pas en sa faveur.

Bien évidemment, BioWare Austin espère pouvoir intégrer les joueurs au processus créatif — du moins ce qu’il en reste, Anthem étant devenu une ville fantôme. En plus de points réguliers partagés sur le blog, le studio veut encourager les interactions avec la communauté. Cela pourrait passer par des streams ou des aperçus diffusés sur les réseaux sociaux. On sent que BioWare a besoin d’un maximum d’aides pour avancer dans la bonne direction. « Nous voulons vraiment vous offrir toute la transparence nécessaire en raison de votre passion et de votre intérêt pour Anthem », promet Christian Dailey, qui reste positif malgré tout.

