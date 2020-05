La plupart des championnats de football européens sont interrompus depuis plusieurs mois en raison du coronavirus. Voici quelques alternatives afin de combler le manque depuis chez soi.

Alors que la plupart plus de compétitions de foot, notamment diffusées en direct sur RMC Sport, sont arrêtées depuis plusieurs semaines en raison de la crise du coronavirus, des alternatives pour retrouver le plaisir du foot se sont développées.

Certaines de ces alternatives existaient déjà avant la pandémie — comme les jeux vidéo. Mais d’autres se sont construites lors de cette crise, comme des diffusions de tournois de jeux vidéo avec de vrais joueurs de foot.

Retrouvez le foot en y jouant virtuellement

Ce n’est pas nouveau, les jeux de foot sont légion, et il y en a pour tous les goûts. Si c’est plutôt la gestion d’un club qui vous intéresse, le mercato, les transferts et les enjeux financiers, deux jeux sortent du lot.

Le premier est Mon Petit Gazon, un jeu gratuit disponible sur navigateur web et sur smartphone, où vous pourrez affronter vos amis chaque semaine dans une longue compétition virtuelle. Le deuxième est Football Manager 2020 (ou les opus précédents), un jeu où vous occuperez le rôle d’un entraîneur d’une équipe de football sur plusieurs saisons, avec les compétitions et les équipes officielles.

Et pour les personnes préférant chausser les crampons plutôt que rester sur le banc, ils restent les licences FIFA et PES. Deux classiques à la maniabilité différente. Et si vous souhaitez simplement taper fort dans un ballon et mettre l’accent sur le jeu en équipe, le jeu Rocket League est un excellent défouloir, qui demande beaucoup de technique.

Les joueurs de foot s’ennuient aussi pendant le confinement

Et si vous n’avez pas de quoi jouer depuis chez vous, il est aussi possible de regarder des joueurs de foot jouer aux jeux vidéo depuis chez vous. Confinement oblige, les joueurs sont aussi coincés chez eux et ont trouvé d’autres moyens de retrouver leur public.

Electronic Arts (EA) a organisé un tournoi caritatif de FIFA 20, diffusé en direct sur YouTube. Vingt joueurs de football professionnel se sont affrontés, chacun d’eux représentant leur club. Pour le PSG, Juan Bernat était aux commandes.

D’autres joueurs se sont aussi mis à diffuser leur partie de jeux vidéo en direct sur Twitch. C’est le cas d’Antoine Griezmann qui, pendant cette période de confinement, a streamé plusieurs jeux comme Football Manager 2020, PES 2020 mais aussi Valorant et Fortnite. Les replay sont disponibles sur sa chaîne Twitch.

Revivez les meilleurs matchs de foot

L’Euro 2020 de foot n’aura pas lieu cet été. Quant à la dernière compétition internationale majeure, elle a eu lieu il y a deux ans. C’était la Coupe du monde de football de 2018, que la France a remportée 4-2 face à la Croatie. Pour les nostalgiques de ces matchs à enjeux, sachez que la chaîne YouTube de la FIFA met à disposition de nombreux matchs des précédentes Coupe du monde. On y retrouve l’excellent Brésil – France de 2006, ou encore le France – Argentine de 2018 avec le fameux but de Pavard.

Vers une reprise progressive du foot ?

Le championnat allemand de football a déjà repris pendant le week-end du 16 et 17 mai dans des conditions très particulières. Les championnats de football anglais et espagnol doivent eux reprendre durant le mois de juin.

En France, la saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement terminée. Le nouveau championnat devrait démarrer en août, comme c’est souvent le cas chaque année.

Le sort de la Ligue des champions 2019-2020 ne semble toujours pas scellé. Pour rappel, le PSG et l’OL sont toujours en lice en quart de finale. Aucune décision ne semble encore avoir été prise sur la fin de cette coupe.

Crédit photo de la une : @jesusance sur Unsplash