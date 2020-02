Repoussé au 29 mai prochain, The Last of Us Part II est passé entre les mains d'un joueur de Dreams. Grâce au jeu créatif, il a pu en faire un remake avec les graphismes de la première PlayStation.

À quoi aurait ressemblé The Last of Us Part II s’il était sorti sur la toute première PlayStation ? Si la question ne mérite peut-être pas d’être posée, Bearly Regal a voulu y répondre en utilisant le jeu vidéo Dreams, à paraître en exclusivité sur PlayStation 4 (le 14 février prochain). Grâce à l’accès anticipé, il a pu donner naissance à un remake de The Last of Us Part II avec des graphismes 3D d’une toute autre époque.

Il a partagé sa création le 31 janvier par l’intermédiaire d’une vidéo YouTube dépassant les six minutes. On y découvre l’héroïne Ellie en train de chercher Joel dans une maison vidée de toute humanité. Les choses vont peu à peu s’envenimer au moment où les Claqueurs — infectés qui réagissent aux bruits — font leur apparition.

The Last of Us Part II avec des graphismes de la première PlayStation

Bearly Regal a pris quelques libertés par rapport aux vidéos du vrai The Last of Us Part II diffusées par Sony. Mais personne ne lui en voudra tant son adaptation est réussie. On y retrouve l’ambiance oppressante propre à la saga développée par Naughty Dog, avec pour fond un univers post-apocalyptique. Certes, le rendu volontairement daté et polygonal ne rend pas hommage à The Last of Us mais là n’est pas le but du projet, centré sur la fidélité et l’hommage. Bearly Regal peut être fier de lui puisque Neil Druckmann, directeur créatif du jeu, a fait l’éloge de son travail sur Twitter, mettant notamment en exergue la bande son.

The music is *chef’s kiss* ! Would play ! https://t.co/ChNmujmN2u — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 1, 2020

L’intéressé n’est pas parti de rien. Il a utilisé Dreams, un jeu vidéo créatif complexe, poussé et développé par Media Molecule (à qui l’on doit les LittleBigPlanet, qui permettaient déjà de concevoir des niveaux). Il est décrit comme « un terrain de jeu numérique incroyable où tout est possible » et s’inscrit en concurrent direct de Minecraft. Les outils qu’il met à disposition permettent aux joueurs de créer des expériences en 3D, qui sont ensuite partagées pour occuper celles et ceux qui veulent simplement profiter du travail des autres.

À noter que Bearly Regal est loin d’en être à son premier essai. En parcourant sa chaîne YouTube, on peut tomber sur des relectures de Cyberpunk 2077, Death Stranding, Minecraft ou encore Metal Gear Solid. Bien qu’il soit actuellement focalisé sur Dreams, il a aussi laissé libre court à son imagination dans Minecraft et Lego Worlds.