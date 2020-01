PUBG s'apprête à rentrer dans sa sixième saison. À cette occasion, les joueurs vont pouvoir se battre sur la plus petite carte jamais introduite dans le jeu.

Pour PUBG, l’année 2020 débute par le passage à la saison 6 (à partir du 22 janvier sur PC et du 30 sur Xbox One et PlayStation 4). Ce coup d’envoi s’accompagne de l’introduction d’une cinquième carte baptisée Karakin, a annoncé PUGB. Corp dans un communiqué envoyé le 16 janvier. Sa particularité tient dans sa taille : ses 4 kilomètres carrés d’espace ne lui permettront d’accueillir que 64 joueurs, contre 100 habituellement.

PUBG va donc bouleverser les codes du genre Battle Royale en diminuant le nombre de participants. Le but de la manœuvre est bien évidemment d’augmenter l’intensité des batailles en forçant les joueurs à se croiser plus souvent au sein d’un environnement aux mensurations réduites.

PUBG veut ajouter de l’intensité dans les parties

Désertique, Karakin se présente avec des montagnes favorisant les tirs longue distance mais aussi avec des environnements privilégiant les affrontements rapprochés. Les développeurs évoquent par exemple « des tunnels de contrebandiers pour éviter ou embusquer vos ennemis. »

Le grand danger de la carte se tiendra dans la Zone Noire, signalée par une sirène et un cercle violet sur la mini-carte. Substitut de la Zone Rouge qui réduit l’espace jouable, elle contient des missiles aléatoires qui viennent s’écraser sur les bâtiments, forçant les joueurs à sortir pour s’exposer. « Les villes et les édifices en sortiront plus ou moins endommagés, indemnes ou totalement détruits », précise PUBG Corp. Là encore, cet élément, exclusif à Karakin, est pensé pour favoriser l’action, puisque les campeurs (ceux qui stagnent dans une zone) ne pourront pas rester éternellement dans un édifice.

Autre nouveauté liée à Karakin, les bombes collantes permettront de détruire certains murs pour accéder à des points d’intrusion ou à des zones secrètes. En bref, le studio met à disposition des joueurs des moyens inédits d’attaquer, accentuant l’aspect tactique. « Pour que les fusillades soient encore plus intenses et palpitantes, les balles peuvent désormais pénétrer les murs les moins résistants », peut-on également lire dans la note de mise à jour.

Le point sur les cartes de PUBG :

Taille Nombre de joueurs Erangel 8 x 8 100 Miramar 8 x 8 Sankoh 4 x 4 Vikendi 6 x 6 Karakin 2 x 2 64

On rappelle que, contrairement à PUBG, Fortnite ne repose que sur une seule carte qui évolue à chaque mise à jour. Elle a été profondément bouleversée avec le chapitre 2.

