Disney a dévoilé une peluche de Baby Yoda, histoire de capitaliser encore plus sur sa série The Mandalorian. D'accord, cette fois, elle est ultra craquante.

Il n’aura peut-être manqué qu’une seule chose au pied des sapins de Noël édition 2019 : une peluche officielle de Baby Yoda, instantanément devenu une star depuis la diffusion du premier épisode de la série The Mandalorian (Disney a joué à fond le marketing et a divulgâché son apparition). Mais, le 23 décembre, par l’intermédiaire de Twitter, la firme de Mickey a quand même dévoilé une première peluche à l’effigie de l’Enfant. Elle ne sera pas expédiée avant le mois de mars prochain…

Malgré ce lancement tardif, cette annonce est un moyen pour Disney de tuer les copies déjà vendues ailleurs (exemple : sur le site Etsy) en appelant à la patience. Pour le moment, le produit, amené à rencontrer un grand succès au regard de la bouille de Baby Yoda, n’est pas disponible en France (on a un hideux Yoda à la place…). Comptez un peu plus de 35 dollars de frais de port pour une expédition depuis les États-Unis (on finira par la trouver chez nous). C’est plus cher que la peluche elle-même, proposée à 24,99 dollars.

Ok, la peluche Baby Yoda est mignonne

En tout cas, la peluche vendue par Disney semble très réussie. La multinationale dispose d’un certain savoir-faire en la matière. Ce Baby Yoda d’un peu moins de 30 centimètres a l’air très doux, sachant que son manteau est en imitation daim. « May the hugs be with you ! », clame Disney dans la description — soit « Que les câlins soient avec vous ! »

Pourquoi Disney sort-il une peluche Baby Yoda aussi tard ? Tout simplement parce que le producteur Jon Favreau voulait éviter les spoilers par le merchandising — un plan gâché au moment où l’entreprise a axé la communication sur le petit héros. « En patientant pour ces produits, nous savions que nous aurions le désavantage de ne pas avoir une gamme de jouets disponibles tout de suite, mais nous avons en échange l’engouement autour du personnage, car tout le monde l’a découvert en même temps », expliquait l’intéressé dans les colonnes de The Hollywood Reporter. Tant pis pour le Noël des fans de Baby Yoda.

