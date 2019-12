Sony conclut son année vidéoludique avec un ultime épisode de ses vidéos State of Play, dédiées à sa marque PlayStation. Comment suivre celui prévu aujourd'hui ?

Sony n’en a pas encore tout à fait terminé avec l’exercice de la communication en 2019. Alors qu’il n’y aura pas de PlayStation Experience pour conclure l’année, la firme nippone tiendra un ultime State of Play, équivalent des Nintendo Direct pour sa marque PlayStation.

Le rendez-vous est pris pour ce mardi 10 décembre, à 15h, heure française. Pour une fois, il ne faudra pas se lever tôt ou veiller tard pour se tenir au courant.

Quand ? Le 10 décembre, à 15h ;

Le 10 décembre, à 15h ; Où ? Depuis Twitch, YouTube, Facebook et Twitter, ou ici ;

Depuis Twitch, YouTube, Facebook et Twitter, ou ici ; Quoi ? Révélations sur de nouveaux jeux, annonces de dates de sortie et nouvelles images de gameplay.

N’attendez rien sur la PlayStation 5

« On le répète une fois de plus : ne vous attendez pas à découvrir quoi que ce soit sur nos plans pour la next-gen dans cet épisode », a précisé Sony dans un article publié sur son blog le 6 décembre. Bref, la PlayStation 5 ne sera pas au programme de ce State of Play qui durera une vingtaine de minutes.

Que peut-on espérer du côté de Sony pour finir 2019 sur une excellente note ? D’après certains bruits de couloir, Capcom pourrait officialiser Resident Evil 3 Remake. Le survival-horror a fuité ces dernières semaines et il n’est pas prévu qu’il soit présenté à l’occasion de la cérémonie The Game Awards (organisée dans la nuit de jeudi à vendredi). Dans un tweet publié le 3 décembre, l’analyste Daniel Ahmad a soufflé qu’il pourrait être officialisé durant un autre événement… Comme ce State of Play.

Sony pourrait également évoquer le dossier Ghost of Tsushima, une exclusivité qui a disparu des radars depuis un petit moment. Maintenant que The Last of Us Part II est daté, il serait temps d’en reparler.

What if the game was revealed before TGA at a different event ? Nah… I'm just kidding. Unless… 😳😳😳 https://t.co/9352ivzs8a — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 3, 2019

Crédit photo de la une : Sony Signaler une erreur dans le texte