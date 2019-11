Malgré les critiques des débuts, Pokémon Épée et Bouclier semble beaucoup plaire à aux joueurs et joueuses, surtout lorsqu'il s'agit de s'amuser du comportement de leurs compagnons, qu'ils soient touchants ou un peu ridicules.

Pokémon Épée et Bouclier n’est peut-être pas un jeu révolutionnaire, mais il est tout de même en train de gagner le cœur des joueurs et joueuses. Moins d’une semaine après sa sortie le 15 novembre, on ne compte plus les vidéos partagées par les fans, émerveillés des possibilités offertes par la huitième génération des célèbres bestioles.

Il faut dire que Game Freak a été malin : au lieu de miser sur un gameplay profondément innovant, le studio a décidé d’améliorer ce qu’il y a autour. Que ce soit l’ambiance ou le design des nouveaux Pokémon, plus mignons les uns que les autres, Pokémon Épée et Bouclier a ainsi tous les éléments pour permettre aux fans de créer des petites vidéos virales.

Et comme l’a relevé Polygon, ils ne se sont pas privés.

Grâce à nos capacités surdéveloppées en matière d’exploration du web (et une modestie à toute épreuve), nous avons sélectionné quelques-unes des vidéos les plus drôles, et qui illustrent le mieux les possibilités de divagation qu’offre ce nouveau jeu sur Nintendo Switch.

Les campements, ces lieux de grâce

Les campements apportent par exemple beaucoup de bonheur aux joueurs. Ces nouveaux lieux sont des endroits de « repos » où vos Pokémon peuvent s’ébrouer en plein air et qui invitent à la contemplation. Le joueur voit la scène à la première personne et a la possibilité d’agiter un jouet sous le nez de ses compagnons, et même de lui lancer une PokéBall pour qu’il la rapporte. Évidemment, certains sont très mignons.

Évidemment, certains sont légèrement idiots.

D’autres sont juste… très à l’ouest.

Chillest man on earth pic.twitter.com/QDcDTuPhaR — cowinf 💞 @ POKEMON (@heyitscorinth) November 19, 2019

everyone stop what you're doing and watch this pic.twitter.com/tuqSCQsHQH — bowser’s wife ♥‿♥ (@todopokie) November 17, 2019

Alors que d’autres n’ont vraiment pas le temps de niaiser.

The last thing you see before you die#PokemonSwordandShield pic.twitter.com/pnEQmHowGZ — Chazo /sans main/ (@Chazostatue) November 14, 2019

GET INTO HER ! Call her Lisa VanderPUMP ! ! #PokemonSwordandShield pic.twitter.com/1llUOjG0e8 — Disco Daddy (@DrMatthhww) November 16, 2019

La star Voltoutou

Voltoutou (Yamper en anglais) est un Pokémon que l’on croise tôt dans le jeu. Cette sorte de corgi version électrique, que l’on pourrait qualifier de « petite saucisse sur pattes », est une source de vidéos mignonnes à lui tout seul, tant sa démarche et son air amical attirent le regard.

Yamper is too pure for this world.#PokemonSwordandShield pic.twitter.com/rrddpqHQcJ — Vana 🔜 PAX Unplugged (@HavanaRama) November 17, 2019

AND YALL SAID THIS GAME WOULD BE BAD pic.twitter.com/hlWwdSMAbD — levi (@leviornotlevi) November 15, 2019

En somme, nous avons là un very, very good doggo, qui vous acclamera même lorsque vous faites une pirouette (car oui, vous pouvez faire une pirouette et poser). Que demander de plus ?

Les Pokémon qui courent intensément vers le joueur

Autre nouveauté de Pokémon Épée et Bouclier : les bestioles qui se baladent dans les hautes herbes peuvent se diriger vers le joueur si celui-ci s’approche trop près — s’il arrive à votre niveau, il faudra alors soit le combattre, soit fuir, soit l’attraper. Cet élément donne lieu à de nombreuses rencontres, plus ou moins effrayantes.

the wild area is a scary place part 2 pic.twitter.com/y41QlspPuY — mob (@m0bical) November 18, 2019

Certains ont même réussi à identifier un très bel exemple de Naruto Run dans le jeu, chez un intense Lucario.

Pour celle-ci, on vous laissera googler.

twinks at a bear club pic.twitter.com/hn9berF3dN — i s h (@pikaish) November 15, 2019