Plusieurs utilisateurs du jeu ont remarqué que les données de sauvegarde de leur carte SD avaient comme « disparu » à cause du jeu Pokémon Épée et Bouclier. Inutile de paniquer.

Des joueurs du nouveau Pokémon Épée et Bouclier ont eu une petite frayeur. Quelques heures après la sortie du jeu sur Nintendo Switch ce vendredi 15 novembre, ils ont constaté que toutes les données présentes sur leur carte SD avaient comme disparu. En réalité, elles sont toujours bien stockées quelque part, explique Kotaku.

Le bug a d’abord été rendu public sur Twitter, puis sur Reddit. Des joueurs et joueuses ont expliqué que le jeu Pokémon Épée et Bouclier crashait. Lorsqu’ils le redémarraient, les données des cartes SD de leur Nintendo Switch avaient été écrasées. Plus aucun jeu installé dessus n’était utilisable, les obligeant à reformater leur carte et les réinstaller un à un.

Si cela vous est arrivé, ne paniquez pas. Comme le souligne Kotaku, les parties de jeux que vous avez effectuées sur la Nintendo Switch ne sont pas stockées directement sur la carte SD, mais dans la mémoire interne. Vos heures de jeux sont donc bien enregistrées ailleurs. Vous pouvez en revanche perdre quelques fichiers secondaires, comme vos captures écran de jeux.

D’où vient ce bug ?

Pour retrouver vos sauvegardes, il faudra être un peu patient, puisqu’il faut re-télécharger tous vos jeux un à un. Certains streameurs recommandaient de désactiver l’auto-sauvegarde du jeu, qui selon eux serait responsable de ce bug, mais cette hypothèse n’a pas été confirmée.

Le bug semble en revanche concerner les cartes SD formatées au format exFAT, selon le spécialiste de Pokémon SciresM. Ce format est parfois le format par défaut d’une carte. SciresM conseille de passer votre carte SD dans un autre format pour éviter les mauvaises surprises. Comme le remarque Polygon, ce n’est pas la première fois que des cartes SD exFAT sont corrompues sur Nintendo Switch. Il est conseillé de les passer en FAT32 : ainsi, si le jeu bugue, il suffira de le redémarrer.

So, let's talk the Swish crash/data deletion issue. Crash report for that issue : https://t.co/1I4O37VcFY The error code in question is "Software timeout in NAND access", and it's observed by the BCAT system module. — Michael (@SciresM) November 15, 2019

Nintendo n’a pour le moment pas réagi publiquement. Le bug semble pour le moment affecter un nombre restreint de joueurs, mais il pourrait bien entacher l’une des sorties les plus attendues de l’année pour l’entreprise.