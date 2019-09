Las de voir toujours la même chose sur YouTube ? Numerama vous propose chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Au programme : des recettes de gâteau, l'histoire de la stratégie et de la tactique et des thèmes sur le féminisme et l'écologie politique.

YouTube est une vraie caverne d’Ali Baba, à tel point qu’il est difficile de s’y retrouver. De ce constat, nous avons pris la décision de publier chaque mois une sélection de cinq chaînes à suivre. Cette liste est bien sûr très subjective, puisqu’elle est le fruit de nos découvertes et de nos préférences.

Mais pas question de sélectionner tout et n’importe quoi.

Nous ne citons que les chaînes qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme. De plus, il s’agit de proposer celles qui sont accessibles aux francophones : nous ne retenons donc que celles dans lesquelles les vidéastes s’expriment en français (ou, à défaut, celles où personne ne parle — c’est l’exception).

Hidamari Cooking

La gourmandise commence quand on n’a plus faim, écrivait Alphonse Daudet. Avec la chaîne YouTube Hidamari Cooking, elle risque surtout de ne jamais s’arrêter ! Douceurs et sucreries sont en effet au cœur de chacune des vidéos de cette chaîne japonaise (mais qui est muette, seul sont audibles le tintement des ustensiles de cuisine et l’activité autour de la préparation culinaire).

Car la chaîne vous propose de vous apprendre certaines recettes, si vous avez la patience de vous mettre aux fourneaux. Certes, les instructions sont en anglais, mais il n’y a rien qui sera véritablement insurmontable. Surtout, la chaîne est plaisante à regarder, même sans mettre la main à la pâte, pour profiter des mets en gros plan et en haute définition, avec une ambiance qui rappelle les vidéos ASMR !

Space Oddity

Vous connaissez sans doute la chanson de David Bowie, Space Oddity. Il est par contre moins certain que vous ayez déjà croisé la route de la chaîne YouTube Space Oddity, qui traite assez logiquement de… sujets spatiaux — forcément, il fallait bien qu’ils partagent un point commun pour porter le même nom. Ce mois de septembre est l’occasion pour vous d’aller y jeter un œil.

Active depuis début 2018, la chaîne propose essentiellement deux formats : des replays, qui sont des rediffusions de certaines séquences intéressantes de la conquête spatiale (comme un décollage de fusée ou le retour d’un étage après une mission, par exemple), et des brèves, qui résument l’actualité sur une période donnée. Un petit regret cependant : la chaîne est un peu délaissée depuis quelques mois.

Sur le champ

L’Art de la guerre de Sun Tzu, De la guerre de Carl von Clausevitz ou même Le Prince de Nicolas Machiavel. À toutes les époques, des intellectuels de différents horizons ont pensé la stratégie, la tactique, la guerre et la politique. C’est aussi à cet exercice que se livre la chaîne Sur le champ, mais à travers une approche militaire. Différentes batailles sont ainsi passées en revue, depuis l’Antiquité.

Au fil des vidéos, vous verrez ce qu’est une victoire à la Pyrrhus (si d’aventure vous ne connaissez pas du tout l’expression), les forces et faiblesses de l’emploi de mercenaires, la ruse, la chaîne de commandement tactique, la manoeuvre en position centrale, la météo ou encore la retraite, avec à chaque fois un conflit qui permet d’expliciter et d’illustrer le propos.

Le labo de la légiste

Le nom de la chaîne est trompeur de prime abord : en fait, il n’est pas du tout question de dissection de cadavres pour comprendre les causes de décès. Dans le labo de la légiste, il s’agit plutôt de disséquer, autopsier et mettre en lumière des zones d’ombre de nos sociétés. En termes de contenus, la chaîne oscille entre des thématiques liées à l’actualité à des sujets plus cinématographiques.

Deux exemples : une vidéo est consacrée au cinéma italien, en s’interrogeant sur la façon dont les cinéastes ont reflété l’époque des années de plomb, c’est-à-dire les années 70 : terrorisme, enlèvement, assassinats, la violence politique est au premier rang. Une autre se penche sur le nouvel Hollywood, avec la même approche : comment l’époque est-elle mise en scène, entre le Vietnam et le Watergate ?

Game Of Hearth

Vous pensez bien connaître les thématiques du féminisme et d’écologie politique ? Pour le vérifier, la chaîne Game of Hearth est certainement celle qu’il vous faut. Active depuis ce printemps, elle entend présenter les concepts, les systèmes, les théories de ces deux mouvements.

Quelques exemples de contenus que vous pourrez trouver : une vidéo dédiée à la notion d’écologisme des pauvres, de Joan Martinez-Alier, une autre sur la pensée straight, de Monique Wittig, l’opposition entre bio-centrisme et éco-centrisme en matière d’éthique environnementale, ou bien ce que recouvrent les féminismes intersectionnel et universaliste, et ce qui les sépare.

Si aucune ne vous plaît, vous pouvez très bien consulter nos sélections pour les mois de juillet et août. Sinon, il faudra attendre la prochaine édition !