Mojang a annulé le développement du pack d'améliorations graphiques de Minecraft.

En juin 2017, à l’occasion de l’E3, Mojang et Microsoft officialisaient l’arrivée d’une mise à jour graphique pour Minecraft. Prévue la même année, elle n’est toujours pas disponible à l’heure où nous écrivons. Et pour cause : elle a finalement été annulée, comme l’annonce le studio dans un communiqué de presse publié le 12 août 2019.

Mojang invoque des « exigences techniques plus importantes que prévu » pour justifier son choix. Sans doute que l’ambition d’offrir un nouveau visage à Minecraft était un challenge trop relevé. D’autant que le jeu est disponible sur une myriade de plateformes qui ne sont pas toutes logées à la même enseigne en termes de puissance.

Mojang va étudier d’autres pistes

Sur les machines les plus puissantes, le Super Duper Graphics Pack était censé apporter un rendu plus réaliste des lumières et des ombres, ajouter des meilleurs reflets pour l’eau et rendre la faune et la flore plus vivante. Sur la Xbox One X, une prise en charge de la 4K native était également promise. « Nous sommes conscients que cette décision va en décevoir plus d’un — il y avait beaucoup d’enthousiasme —, mais, malheureusement, nous n’étions pas contents des performances sur les différentes plateformes », note Mojang. Son défi rappelle ô combien il est compliqué de faire plaisir à tout le monde avec un jeu disponible partout.

À défaut de sortir ce ravalement de façade qui aurait été bienvenu (Minecraft commence à dater), Mojang a indiqué travailler « sur d’autres manières de profiter de l’expérience avec un nouveau rendu ». En somme, tout n’est pas perdu.

On rappellera quand même que Minecraft n’a jamais eu besoin de jolis graphismes pour attirer des millions de joueurs. En janvier 2018, le jeu de construction réunissait plus de 70 millions de fans actifs chaque mois. Et la marque est encore très forte aujourd’hui : événement pour les dix ans du projet, adaptation AR pour mobile, film…