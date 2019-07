Les joueurs et joueuses ont déchanté en découvrant qu'il fallait se connecter à un compte Bethesda pour avoir accès à Doom sur Switch. L'éditeur n'a pas expliqué pourquoi une connexion en ligne était nécessaire pour un jeu de 1993.

Vous en aviez assez de faire tourner Doom sur votre Monsieur Cuisine Connect ? Les trois opus du jeu culte sont désormais accessibles sur des consoles modernes, a repéré Kotaku le vendredi 26 juillet 2019. Doom, Doom II et Doom 3 peuvent ainsi être joués sur Nintendo Switch, PS4 et XBox One. Doom et Doom II sont aussi disponibles sur iOS et Android.

Play the games that started it all. DOOM, DOOM II, and DOOM 3 are all available now on Nintendo Switch, Xbox One, and PS4. #DOOM25 #QuakeCon pic.twitter.com/aZwEfnJaP0

Mais les joueurs et joueuses ont rapidement déchanté en voyant que pour jouer à ces jeux, ils étaient obligés de se créer — ou se connecter — à un compte Bethesda, l’éditeur de jeux vidéo qui a effectué un reboot de Doom en 2016, et qui édite Doom Eternal, prévu pour fin 2019.

Or il n’échappera à personne que Doom, un jeu de tir solo qui date de 1993, n’a pas besoin d’internet pour fonctionner correctement. Certains estiment qu’il s’agit d’un abus de la part de Bethesda, qui force notamment les joueurs qui n’avaient pas de compte chez eux à s’en créer un. D’autant plus que l’éditeur n’a pas expliqué pourquoi une connexion à Internet était nécessaire, ni ce que cela apportait à l’expérience du jeu.

Pour ce qui est de la connexion, il convient de noter que pour Doom et Doom II, il ne faut se connecter en ligne qu’une fois avant de pouvoir jouer hors connexion autant que vous voulez. En revanche, Doom 3 (sorti en 2004) oblige à être connecté à votre compte Bethesda à tout moment — pourtant aucun mode multijoueur en ligne n’a été dévoilé.

Looks like DOOM 1+2 require you to login into your Bethesda account before you can play

After your initial login, you can play it offline as well

DOOM 3 requires you to login into your BNet account "to access certain features and/or content" pic.twitter.com/OOYcUEaRi5

— Nibel (@Nibellion) July 26, 2019