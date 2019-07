Activision a dévoilé d'un des modes multi de Call of Duty: Modern Warfare.

Quelques jours avant l’E3 2019, Activision a dévoilé Call of Duty : Modern Warfare, un reboot de la franchise opéré par Infinity Ward. Dans un communiqué publié le 11 juillet 2019, l’éditeur commence le teasing du multijoueur ou, plutôt, de « l’univers multijoueur » comme évoqué par le studio. L’occasion de découvrir le mode Gunfight, sorte d’antithèse des Battle Royale très populaires à l’heure actuelle.

Alors qu’on a désormais pris l’habitude d’affronter plusieurs dizaines de joueurs sur une même carte, Gunfight recentre l’action sur quatre participants, répartis en deux équipes. Avec ce mode, Call of Duty : Modern Warfare entend proposer des matches ultra rapides dans des environnements confinés (les plus petits du multi).

L’arme anti-Battle Royale

Parmi les autres détails sur Gunfight, on note :

Les tours dureront 40 secondes, avec des prolongations pour déterminer l’équipe gagnante (il faudra capturer un drapeau en moins de 10 secondes) ;

La première équipe à six tours remportera la partie ;

Les joueurs auront les mêmes équipements, qui changeront tous les deux tours ;

Trois cartes déjà confirmées (l’intérieur d’un entrepôt, une forêt dense et une cour de triage).

Infinity Ward compare Gunfight à un jeu de combat, avec du gameplay intense et un aspect stratégique qui se dévoile au fur et à mesure des parties. Au regard du format proposé, on peut penser qu’il s’agit du parfait opposé du genre Battle Royale, dont l’expérience de jeu est susceptible de durer plusieurs minutes et ne prône pas l’égalité entre les joueurs.

Bien évidemment, Gunfight ne sera pas le seul mode en ligne de Call of Duty : Modern Warfare. Activision en dévoilera davantage sur cet « univers multijoueur » à l’occasion d’un livestream prévu pour le 1er août et diffusé sur la chaîne Twitch officielle. Il y aura peut-être un mode Battle Royale, déjà tenté dans Call of Duty : Black Ops 4.

Crédit photo de la une : Activision Signaler une erreur dans le texte