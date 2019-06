Le prochain jeu développé par Valve, Dota Underlords, n'est pas nouveau. À l'origine, c'est un mod de Dota 2 créé par un studio chinois.

Après la sortie d’Artifact en 2018, Gabe Newell expliquait que Valve continuerait à sortir des jeux. Le PDG du studio a bien tenu sa promesse puisqu’un nouveau titre est en préparation : Dota Underlords. Ce spin-off de Dota 2 a été annoncé dans un communiqué diffusé le 13 juin. S’il reprend l’univers du jeu d’arène de bataille, son gameplay n’a rien à voir avec celui de la licence originale.

Valve décrit Dota Underlords comme « un jeu qui vous demandera d’affronter sept adversaires dans une bataille d’esprit pendant laquelle vous devrez construire, combiner et faire évoluer une équipe. » Pour résumer, le champs de bataille ressemble à un échiquier sur lequel les joueurs devront placer des héros qu’ils auront « achetés » précédemment dans la partie. En combinant leurs capacités, ils gagneront en puissance et auront plus de chance de gagner les combats automatiques qui déterminent les vainqueurs et les perdants.

Du mod au jeu standalone

On pourrait croire que Dota Underlords est une création originale de Valve puisque le studio est le seul à travailler dessus, mais il n’en est rien. À l’origine, il se nomme Dota Auto Chess et a été créé par le studio indépendant Drodo. Ce mod, qui existe depuis début janvier 2019, a très vite gagné en popularité au point de devenir l’un des jeux les plus joués de Steam. Le phénomène n’a pas échappé à Valve qui a contacté le studio chinois pour lui proposer de développer une version officielle du titre.

Comme l’expliquait Valve en mai dans un post sur le blog de Dota 2, les discussions n’ont finalement mené nulle part. Si Drodo n’a pas souhaité travailler avec le studio de Gabe Newell, ses membres « ont donné leur bénédiction » pour que le jeu soit développé sans eux. Dota Underlords sera donc une production made in Valve, même si l’idée originale ne vient pas de la société.

Les propriétaire du Battle Pass Dota 2 peuvent déjà essayer le nouveau jeu et les autres n’auront pas à attendre longtemps. La bêta sera ouverte gratuitement à tous les utilisateurs de Steam, Android et iOS à partir de la semaine prochaine.