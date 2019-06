En quatre ans d'existence, la bibliothèque rétrocompatible de la Xbox One a accueilli plus de 600 jeux. Elle laissera sa place au Project Scarlett qui doit réunir quatre générations.

Quatre ans après son lancement, la bibliothèque de jeux rétrocompatibles de la Xbox One a fini d’évoluer. C’est ce qu’a annoncé Microsoft dans un communiqué de presse diffusé le 10 juin entre deux conférences de l’E3 2019 : « Après cette semaine, nous n’avons pas prévu d’ajouter de nouveaux titres issus de la Xbox originale ou de la Xbox 360 au catalogue de la Xbox One. »

À partir de l’E3 2015, qui a marqué le lancement du programme, Microsoft a fait de sa machine une plateforme capable de supporter trois générations. Si Sony et sa PlayStation 4 lui font toujours de l’ombre, la Xbox One est devenue l’ambassadrice de la rétrocompatibilité à une époque où la plupart des jeux ne sont plus disponibles sur les consoles des générations suivantes. Depuis la création de la bibliothèque rétrocompatible, plus de 600 jeux ont été ajoutés au catalogue de la Xbox One. Si toutes les créations de la Xbox originale et de la Xbox 360 n’ont pas eu la chance de faire leur retour, faute de temps ou de qualité, le service de Microsoft représente pas moins de 18 ans d’histoire vidéoludique.

Project Scarlett : la console aux quatre générations

Si Microsoft a décidé de stopper l’évolution de son programme sur Xbox One, c’est pour se concentrer sur le Project Scarlett, le nom de code de sa prochaine console. La société ne compte cependant pas abandonner la rétrocompatibilité, loin de là : « Nous vous annonçons cette semaine que des centaines de jeux des quatre générations seront accessibles sur Scarlett. » Le projet de Microsoft est donc encore plus ambitieux qu’auparavant puisqu’il ajoute les jeux de la Xbox One à sa bibliothèque rétrocompatible. Reste à voir si la société sera capable de proposer les 600 jeux déjà disponibles ou si une nouvelle sélection sera faite.

En attendant l’arrivée de la nouvelle console et de sa bibliothèque géante, Microsoft a offert un baroud d’honneur à son programme Xbox One. Pour la dernière fois, une liste de 23 jeux a été ajoutée au catalogue de la console, dont les quatre premiers Splinter Cell et Asura’s Wrath.