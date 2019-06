Age of Empires II en 4K, voilà le futur qu'on attendait (non).

Age of Empires II n’est vraiment pas près d’être oublié. Alors que le jeu compte encore des centaines de milliers de joueurs et joueuses, Microsoft vient de faire la promotion d’une nouvelle version remasterisée du jeu, intitulée la « version définitive », au cours de sa présentation à l’E3 2019.

Age of Empire sII, definitive edition sera désormais jouable en 4K et aura une bande-son remastérisée pour entendre les « wololo » des prêtres comme si vous y étiez. Il y aura également une nouvelle campagne exclusive, The Last Khans. On ne connaît pas encore son prix.

Les images de la bande-annonce sont certes alléchantes, mais le caractère novateur de cette présentation laisse dubitatif. Le jeu de 1999 va fêter ses 20 ans fin septembre prochain, et son succès n’a jamais été égalé. Microsoft a lancé plusieurs extensions au cours de la dernière décennie (The Conquerors, The Forgotten, Rise of the Rajas) mais aussi une version haute définition en 2013.

Où est Age of Empires IV ?

C’est donc une nouvelle version du même jeu de 1999 qui sera disponible via son Xbox Game Pass sur PC. Il et aussi possible de s’inscrire à présent sur le site d’Age of Empires pour tester la version bêta.

L’existence d’Age of Empires II Definitie Edition est compréhensible — Microsoft ne serait pas le premier à capitaliser sur la nostalgie des joueurs et joueuses — mais elle prête quand même à sourire lorsque l’on sait que Age of Empires IV n’a toujours pas vu le jour, alors qu’un teasing avait été montré il y a déjà deux ans, en 2017 (sans aucune trace de gameplay). Il faudra visiblement encore patienter pour y avoir droit.