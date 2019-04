Pendant sept ans, un développeur a travaillé sur une version du Super Mario Bros pouvant fonctionner sur Commodore 64. Quelques jours après sa diffusion, Nintendo l'a retiré des sites de téléchargement.

Il suffit parfois de quelques jours pour que les résultats d’un travail de plusieurs années soient mis à la poubelle. C’est la désagréable situation à laquelle a dû faire face le développeur connu sous le nom de ZeroPaige.

Le 18 avril 2019, il dévoile Super Mario Bros 64, une adaptation du célèbre jeu de Nintendo pouvant, capable de fonctionner sur Commodore 64. Selon le créateur, il a fallu « sept années » pour arriver au résultat final. Malheureusement, Nintendo n’a pas vu son projet d’un bon œil et a retiré les liens de téléchargements quatre jours après leur diffusion.

La création de ZeroPaige reprenait à l’identique le Super Mario Bros sortie en 1985 sur NES. La seule particularité de cette version est donc qu’elle fonctionne parfaitement sur Commodore 64, un ordinateur personnel sortie en 1982. Ce portage n’a que peu d’intérêt pour le grand public, mais il existe une véritable communauté de fans de la machine. Pour eux, adapter ce jeu console sur le vénérable ordinateur est une prouesse et nombreux sont ceux à avoir félicité le développeur.

Mais l’adaptation de ZeroPaige a (un peu trop) fait parler d’elle. Le 22 avril, les sites abritant les liens de téléchargement du jeu, comme le Commodore Computer Club, ont reçu une demande de retrait de la part de Nintendo. Une décision peu surprenante compte tenu du passif de la firme avec les jeux et les émulateurs reprenant ses licences.

Reste que Super Mario Bros 64 s’adressait à une tranche de fans très restreinte et n’aurait probablement eu aucun effet négatif sur les ventes, ou l’image de Mario. Nintendo a donc manqué l’occasion de faire un beau geste, qui ne lui aurait rien coûté.

Good times. Due to a DMCA takedown notice we had to remove the Super Mario Bros 64 download from our website blog post from 4 days ago. Hopefully everyone enjoys the #Commodore 64 #C64 game who was able to snag it.

— PDX Commodore Club (@c64club) April 22, 2019