La dernière mise à jour d'Apex Legends a dévoilé par erreur un système de pénalité visant les joueurs qui abandonnent leur équipe.

La dernière mise à jour d’Apex Legends a mis de nombreux joueurs et joueuses dans l’embarras. Alors que certains ont vu leur compte mystérieusement retomber au niveau 1, d’autres ont subi des bannissements temporaires. Dans ce dernier cas, le problème ne venait pas d’un bug, mais d’un système de pénalité visant à punir les joueurs qui abandonnent une partie.

Une nouveauté ajoutée par erreur selon le post Reddit d’un développeur de Respawn Entertainment : « En interne, nous avons travaillé sur cette fonction mais il n’était pas dans notre intention de la lancer avec cette mise à jour. » Une journée à peine après son arrivée, le système a donc été « désactivé sur toutes les plateformes. »

The leaving early penalty that went live with the patch today was not intended so we've disabled it for all platforms. More details in our subreddit : https://t.co/H8PULa3YpX

— Apex Legends (@PlayApex) April 4, 2019