À cause d'une référence au mème comparant Winnie L'Ourson et le président Xi Jinping, le jeu vidéo Devotion a subi la colère des joueurs chinois et son studio a dû le retirer de Steam.

La joie a été de courte durée pour Red Candle Games. Après le lancement réussi de son jeu vidéo d’horreur Devotion le 19 février dernier, le studio taïwanais a déchanté : les notes de son jeu sont descendues en flèche sur Steam, au point d’atteindre seulement 40 % de critiques positives sur la plateforme.

La raison : un poster faisant référence au mème se moquant de la ressemblance entre le président chinois Xi Jinping et Winnie l’Ourson. L’affiche en question représente un dessin qui n’a rien à voir, mais quatre inscriptions en mandarin y sont inscrites et se traduisent par : « Xi Jinping Winnie l’Ourson idiot ». Le gouvernement chinois n’est déjà pas fan de la plaisanterie, mais les joueurs de l’Empire du Milieu ont, eux aussi, très mal pris la référence.

La page Steam de Devotion a subi un « review-bombing », ce qui veut dire qu’un grand nombre d’internautes a donné une critique négative au jeu pour qu’il ait moins de succès. Le résultat s’est vite fait sentir, et Red Candle Games a tenté tant bien que mal d’endiguer la colère des joueurs. Le 21 février, la société publiait un communiqué sur le forum Steam du jeu, expliquant qu’il s’agissait d’une grossière erreur : « En créant le prototype, l’équipe utilisait souvent des mèmes pour remplir certains espaces. À cause d’un problème de synchronisation, tous n’ont pas été effacés ».

Une excuse un peu légère, d’autant que le design du poster ayant provoqué toute l’affaire correspond à l’univers du jeu et a donc dû demander un certain travail. Loin de calmer les joueurs, les critiques négatives ont continué à affluer, jusqu’au point de rupture.

Au revoir Steam

Red Candle Games a publié une autre déclaration ce lundi 25 février, cherchant à rassurer les joueurs (et eux-mêmes) sur l’état de leur création. Ils déclaraient espérer que « tout le monde reste calme et se reconcentre sur le véritable message du jeu ». Peine perdue malheureusement : dans l’après-midi suivant ce message, la page du jeu a disparu de Steam. Dans un dernier communiqué, le studio explique qu’« à cause de problèmes techniques, nous avons retiré Devotion de Steam pour une vérification complète ».

Il ne fait aucun doute que Red Candle Games a préféré mettre son jeu en retrait pour se faire oublier. Même la chaîne Youtube de la société ne montre plus aucune image de Devotion. Partir pour mieux revenir, voilà la stratégie du studio.