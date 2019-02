Reginald « Reggie » Fils-Aimé, l'actuel président de Nintendo of America, a annoncé sa retraite en vidéo. Il sera remplacé par Doug Bowser.

Après 15 années à la tête de Nintendo of America, Reginald « Reggie » Fils-Aimé a annoncé son départ à la retraite le 15 mars prochain. Il sera remplacé par l’actuel vice-président des ventes et du marketing, Doug « ce nom est quand même un sacré hasard » Bowser. Avec le départ du « reggienator » (le surnom donné par les joueurs), c’est une page importante qui se tourne pour Nintendo et ses fans.

Nintendo fans, Reggie has a message for all of you. Please take a look. pic.twitter.com/EAhaEl5oEJ — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 21, 2019

« Je voulais contacter directement la communauté Nintendo, car il y a une chose que je voulais vraiment vous dire : merci. Merci pour votre soutien sans fin et pour votre amour de Nintendo ». La déclaration de Reggie Fils-Aimé, au début de la vidéo dans laquelle il annonce son départ, a de quoi émouvoir les adeptes de Big N. Depuis sa première arrivée fracassante sur scène à l’E3 2004, où il déclare être là pour « botter des fesses », il était devenu la coqueluche des fans. Il apparaissait régulièrement en public pour la présentation des produits Nintendo et se mettait en scène dans de nombreux sketches de promotion. Après la présentation du Wii Fit à l’E3 2007, sa déclaration « My body is ready » avait créé un mème.

« Populaire », c’est finalement le mot qui convient le mieux à Reggie Fils-Aimé. Il suffit de voir les très nombreuses réactions sous la vidéo publiée par Nintendo of America pour s’en rendre compte. En trio avec Shigeru Miyamoto et Satoru Iwata, il était le visage de Nintendo ces dernières années, et les joueurs ne risquent pas de l’oublier de si tôt. Autant dire que Doug Bowser risque d’avoir du pain sur la planche pour atteindre les fans avec autant de succès que Reggie.

Bowser prend les commandes du château Nintendo

Le futur ex-président de Nintendo of America ne semble pas être inquiet concernant les capacités de son successeur. « Doug est un dirigeant passionné et un homme qui a dû passer trop de temps devant une borne d’arcade Donkey Kong quand il était jeune ». Le premier intéressé n’a pas encore publié de réaction officielle, et ne le fera peut-être pas avant que le changement de poste soit officiellement acté le 15 mars prochain.

On peut déjà remarquer le sens de l’humour du prochain patron, qui s’affichait en compagnie de Mario et Luigi ligotés à son arrivée chez Nintendo. Comme le conclut Reggie Fils-Aimé dans son message d’adieu : « Honnêtement, avec un nom comme Bowser, qui de mieux pour garder les clés du château Nintendo ? ».