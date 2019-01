De nouvelles séries originales, des acquisitions et des diffusions simultanées : voici le programme des séries, films et documentaires qui débarquent sur Netflix en février 2019, et que nous attendons le plus.

Ouf ! Le dernier « bonne année ! » a résonné, vous pouvez entamer le mois de février en toute sérénité. Après un mois de janvier un peu plus mou, Netflix frappe fort avec de nombreuses nouveautés.

Chaque mois, la plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) met désormais en ligne plus de nouveaux contenus sur sa plateforme française que n’importe quel être humain serait en mesure d’en regarder. Par conséquent, nous avons décidé de vous proposer une sélection large, mais éditorialisée, des programmes à venir en France, que ce soient des séries de fiction, documentaires, programmes pour enfants, films ou spectacles de stand-up.

Les super-héros de retour avec Umbrella Academy

Les productions mises en avant sont choisies en fonction de l’avis de la rédaction, basé sur la place qu’occupent les œuvres sélectionnées dans le paysage audiovisuel global actuel et leur qualité. Ce mois-ci, on compte beaucoup de nouveautés, et de potentielles grosses séries comme Russian Doll ou la série de super-héros Umbrella Academy.

Les contenus sont classés par catégories puis par date de sortie. Toutes nos sélections sont disponibles ici. Si vous souhaitez connaître les contenus arrivés au mois de janvier, c’est ici.

Séries Séries

Poupée Russe, saison 1 — 1er février

Oubliez Nicky d’Orange is the new black : Natasha Lyonne est cette fois la star de sa propre série comique, et c’est mérité. Elle incarne une femme condamnée à revivre tout le temps la même nuit. Lyonne a participé à créer la série aux côtés d’Amy Poehler (star) et la scénariste Leslye Headland.

Nightflyers, saison 1 — 1er février

Inspirée d’une nouvelle de George R.R. Martin (Game of Thrones), Nightflyers est une série de science-fiction d’abord diffusée par SyFy, puis par Netflix en dehors des États-Unis. Où l’on parle exploration spatiale, formes alien, trahisons, bref, la base.

Homeland, saison 7 — 12 février

Vous vous souvenez de Homeland ? Eh oui, il y a une saison 7. Il y en a même une huitième, en cours de préparation sur Showtime pour juin 2019.

Dirty John, saison 1 — 14 février

Sortie fin 2018, Dirty John est une adaptation avec Connie Britton du podcast américain du même nom, diffusé sur la chaîne Bravo.

Umbrella Academy, saison 1 — 15 février

On est loin de The Punisher. Avec la série originale Umbrella Academy, Netflix espère plonger dans le monde des super-héros décalés à la Legion. Pour l’instant, les deux bandes-annonces déjà sorties donnent très envie.

RuPaul’s Drag Race All Stars, saison 4 — tous les samedis

Netflix and chill or sashay away ?

Films Films

Velvet Buzzsaw — 1er février

Entrez dans la bande-annonce en pensant voir une comédie, repartez en vous demandant hein quoi pardon.

Paris est à nous — 22 février

Après une campagne de financement participatif réussie, Paris est une fête est devenu Paris est à nous, un film diffusé par Netflix qui relate une histoire d’amour tournée en plein dans le Paris post-13 novembre 2015.

Isn’t it romantic — 28 février

Une comédie romantique qui parodie les comédies romantiques ? Pourquoi pas.

Docus Documentaires

Aux Quatre Coins de la comédie — 15 février

Larry Charles va à la rencontre de celles et ceux qui produisent des contenus humoristiques, que ce soit du stand-up, film, télévision ou presse.

Chef’s Table, volume 6 — 22 février

Enfants Pour enfants

Zoe et Raven : Saint-Valentin — 1er février

Les Aventures Extraordinaires de Capitaine Superslip, saison 2 — 8 février

Le Prince des dragons, saison 2 — 15 février