Depuis 2011, YouTube diffuse en direct le festival de musique Coachella. Cette année encore, la manifestation sera visible sur la plateforme.

La France ne manque évidemment pas de festivals de musique qui méritent le détour. Il y a bien sûr les poids lourds bien identifiés comme le Hellfest, Rock en Seine et le Festival des Vieilles Charrues. Mais il existe aussi des manifestations d’ampleur moindre, mais qui sont tout aussi plaisantes à fréquenter. Peut-être connaissez-vous certaines d’entre elles : Main Square, Pitchfork, LollaPalooza ou bien Garorock.

Seulement voilà, il faut bien se rendre à l’évidence, tous les bons festivals de musique ne se déroulent pas en France. Il y en a bien d’autres à l’étranger qui sont des incontournables, mais encore faut-il pouvoir s’y rendre. C’est typiquement le cas du festival Coachella, qui se déroule en Californie. Fort heureusement, les moyens de télécommunications modernes permettent aujourd’hui de le suivre à distance.

Diffusion sur les deux week-ends

Pour l’édition 2019 du festival, un accord a été conclu entre les organisateurs de Coachella et YouTube pour que ce dernier diffuse en direct non pas seulement le premier week-end de la manifestation, mais aussi une sélection des performances qui auront lieu pendant le second week-end. En 2019, le festival aura lieu du 12 au 14 avril puis du 19 au 21 avril.

Comme le fait remarquer Variety, c’est la première fois que YouTube pourra montrer des séquences du second week-end, avec des focus sur certains artistes et des visites des coulisses de l’évènement. Parmi les grands noms qui se produiront au festival figurent Childish Gambino, Diplo, Kid Cudi, Weezer, Aphex Twin, Christine and the Queens et Ariana Grande.

Diffusion gratuite sur YouTube

YouTube diffuse depuis 2011 des directs du festival Coachella et cela de manière gratuite. Plusieurs chaînes sont proposées pour suivre différents artistes. En 2016, il était même possible de suivre le festival en réalité virtuelle, avec une immersion à 360°. Bien sûr, il y a aussi une chaîne YouTube de Coachella qui regorge de contenus, mais qui montre plutôt la vie au festival ainsi que des interviews.

Cette année encore, la diffusion du festival de Coachella devrait être gratuite. Concernant les personnes résidant aux États-Unis ayant un compte sur YouTube Music ou YouTube Premium, il est prévu de leur donner un coupe-file pour accéder à la billetterie de Coachella et être les premiers à avoir le droit de retirer leur ticket. Ces billets seront en nombre limité et distribué sur la base du premier arrivé, premier servi.

Crédit photo de la une : Thomas Hawk