Slightly Mad Studios, studio qui se cache derrière la franchise Project CARS, a pour projet de lancer une console.

Ian Bell, CEO et fondateur de Slightly Mad Studios, connu pour sa franchise Project CARS, a annoncé le développement d’une nouvelle console dans un tweet plein de promesses publié le 2 janvier 2019.

« Qu’est-ce que la Mad Box ? C’est la console la plus puissante jamais conçue… C’est vraiment ‘fou’… Vous voulez de la 4K, vous voulez de la réalité virtuelle à 60 fps ? Vous voulez un moteur graphique gratuit pour développer vos jeux dessus ? Vous l’avez », a-t-il expliqué sur le réseau social. Comme son compte Twitter venait d’être créé, son message est devenu légitime grâce à un retweet de Slightly Mad Studios. Pourtant, nous ne sommes pas un 1er avril…

What is the Mad Box ? It's the most powerful console ever built… It's literally 'Mad'… You want 4k, you want VR at 60FPS ? You want a full engine for free to develop your games on it ? You have it.

— Ian Bell SMS (@bell_sms) January 2, 2019